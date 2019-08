Ondergrondse plantvakken maken bomen

in stad wél mogelijk JVS

13 augustus 2019

15u49 0 Sint-Niklaas Aan de schoolomgeving in de Watermolendreef heeft de stad voor het eerst het TreeParker-systeem geplaatst, om bomen te laten groeien in een omgeving met verharding en verkeer.

“We willen allemaal graag meer groen in de stad. Dat bleek onlangs bij de bewonersenquête. Maar in de praktijk is dat vaak helemaal niet makkelijk”, vertelt schepen voor Openbare Werken Carl Hanssens (N-VA). Op de Grote Markt en op het Stationsplein bleek eerder al dat tientallen bomen kapot gingen door de té kleine plantvakken. De wortels konden niet meer groeien en door het vele beton en asfalt kregen de bomen ook niet voldoende regenwater. Gevolg is dat er op de Grote Markt amper nog bomen staan en dat de stad op het Stationsplein het beton heeft moeten uitbreken om de bomen meer ruimte te geven.

Bodemsysteem

Met een nieuw ondergronds bodemsysteem krijgen bomen nu wél de nodige ruimte om te groeien. Dat past de stad nu voor het eerst toe in de Watermolendreef, bij de herinrichting van de schoolomgeving van de OLVP-basisschool. “Dat TreeParker-systeem wordt nu in heel wat Europese steden gebruikt. Het is speciaal gemaakt om de wortelgroei van bomen mogelijk te maken onder verharding, zoals op trottoirs. De wortels hebben ook meer toegang tot regenwater. En het hele plantvak zit onder de grond in een soort zak, zodat ook de wortels niet tussen de nutsleidingen kunnen groeien”, aldus schepen Hanssens. “Een gezonde boom heeft minstens 12 à 15 kubieke meter wortelruimte nodig, in grote plantvakken. In volledig versteende straten, zoals de Watermolendreef, leek dat een utopie. Maar met deze oplossing is het toch mogelijk. Het is geen goedkoop systeem, met een kostprijs van zo’n 2.000 euro, zonder de boom dan nog. Maar het werkt. We gaan bekijken op welke manier we dit systeem ook kunnen integreren bij nieuwe woonprojecten in de stad.”