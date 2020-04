Onbekenden maken kampvuurtje in Puitvoetbos Kristof Pieters

13 april 2020

11u49 4 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas werd zondagmiddag rond 11.30 uur opgeroepen voor een smeulend kampvuur in het Puitvoetbos. De brandweer kwam ter plaatse om de restanten van het vuur te blussen.

Inwoner Chris Wauman was diegene die de hulpdiensten alarmeerde. “Ik ga elke 2 dagen met mijn zoontjes, Ernesto en Martí, in het domein Puitvoet gaan wandelen tijdens deze coronacrisis. Ik had daar eerder al assen gezien, maar nu waren ze nog warm en smeulde het vuur na. Onbegrijpelijk dat in deze crisis zoiets gebeurt en nu het zo droog is, ze het vuur zelfs niet doven.”

Door de droogte is het volgens de politie inderdaad niet zonder risico om een vuurtje te stoken. In het Puitvoetbos is dat sowieso verboden en bovendien is het een overtreding op de coronarichtlijnen. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Vermoedelijk gaat het om jongeren.

Volgens Chris Wauman gebeuren er in de buurt nog zaken die niet door de beugel kunnen. “Tegenover het geboortebos is men ook motorcrossparcours aan het maken met hopen aarde en paletten. Ik heb ze er al meermaals met een brommer zien crossen.”