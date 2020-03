Onbekenden beschieten gevel van pitazaak op Antwerpse Steenweg Kristof Pieters

18 maart 2020

14u42 0 Sint-Niklaas Onbekenden hebben woensdagochtend de gevel beschoten van een pitazaak op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas. Ze hadden het gemunt op de bovenverdieping van het pand. Er vielen geen gewonden. Politie en parket zijn met een onderzoek gestart.

Buren werden woensdagochtend rond 6 uur opgeschrikt door enkele knallen. In de gevel van een pitazaak werden verschillende kogelinslagen gevonden. De politie sloot de straat geruime tijd af voor een sporenonderzoek. Op straat werden verschillende kogelhulzen aangetroffen. De federale gerechtelijke politie is intussen met een onderzoek gestart. De daders hadden het blijkbaar niet op de pitazaak zelf gemunt maar wel op de bewoners van de bovenverdieping. Het is daar de kogelinslagen werden vastgesteld. Over het motief van de daders is voorlopig nog niks bekend.