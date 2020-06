Oeps foutje: aannemer vergeet asfalt rood te kleuren en moet fietsstraat opnieuw aanleggen Joris Vergauwen

27 juni 2020

10u53 0 Sint-Niklaas De Gasmeterstraat in Sint-Niklaas heeft dan toch een rood kleurtje gekregen. De aannemer moest het werk vrijdag opnieuw doen, omdat hij was vergeten dat de nieuwe fietsstraat rode asfalt moest krijgen.

De Gasmeterstraat heeft tussen Driekoningen en de Nijverheidsstraat het statuut van fietsstraat gekregen. Als er in zo’n fietsstraten asfalteringswerken gebeuren, vraagt het stadsbestuur meteen om rood gekleurde asfalt te gebruiken. Op die manier zijn autobestuurders er zich meer van bewust dat ze zich in fietsstraten begeven. Onder meer in de Westerstraat is dat rood gekleurde asfalt gebruikt.

Ook in de Gasmeterstraat was dat de bedoeling, toen een aannemer er vorige week een nieuwe laag asfalt moest aanbrengen. De werken waren al achter de rug toen bleek dat het asfalt perfect was gegoten... in het pikzwart. “Blijkbaar heeft de aannemer daar niet goed op gelet en dus moet hij zijn huiswerk opnieuw doen”, gaf schepen voor Openbare Werken Carl Hanssens (N-VA) aan. En dat deed de aannemer meteen vrijdag al. De Gasmeterstraat ligt er opnieuw perfect bij, maar nu in het rood.