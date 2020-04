Odisee-studenten helpen zesdejaars secundair online met studiekeuze Joris Vergauwen

07 april 2020

12u41 0 Sint-Niklaas Bij gebrek aan de klassieke infomomenten krijgen heel wat zesdejaars uit het secundair onderwijs nu online hulp van studenten. Hogeschool Odisee, met ook een campus in Sint-Niklaas, ondersteunt dat initiatief met een nieuwe webpagina die meer dan 300 studenten samenbrengt én werkt ook aan de voorbereiding van een virtuele infodag, op zaterdag 25 april.

“De juiste studiekeuze maken is enorm belangrijk. Die keuze wordt op dit moment bemoeilijkt, omdat er geen infodagen en geen openlesdagen zijn. Ik deel zoals vele studenten of afgestudeerden mijn kennis. Ik beantwoord alle vragen met plezier en geef graag meer informatie.” Dat bericht delen heel wat hogeschool- en universiteitsstudenten. Daarmee geven ze aan dat ze laatstejaars secundair onderwijs, die nu hun definitieve studiekeuze beginnen te maken voor 2020-2021, willen helpen.

Hogeschool Odisee werkt daar aan mee en wil het initiatief nog versterken. Het resultaat is een gloednieuwe webpagina die meer dan 300 Odisee-studenten verzamelt die hun kennis willen delen, veelal via Facebook Messenger. “In totaal zijn er studenten uit zo’n 30 opleidingen beschikbaar om te chatten, zowel bachelors als graduaten. Daarnaast is er ook een directe e-maillink naar drie professionele studieadviseurs, waar laatstejaars heel specifieke of net heel algemene vragen in verband met studeren aan de hogeschool kunnen stellen” legt Harry Parys van Odisee uit.

Daarnaast wordt er bij Odisee ook gewerkt aan de eerste volledig virtuele infodag, op 25 april. Ook daarvoor komt er een nieuw webplatform online, dat zo goed mogelijk de fysieke ervaring van een infodag wil weergeven. “Laatstejaars zullen verwelkomd worden, naar de campus van hun keuze kunnen ‘gaan’, de opleiding kunnen kiezen en live praten met docenten en studenten. Ook voor algemeen studieadvies, studentenvoorzieningen en inschrijvingen is er in live informatieverstrekking voorzien. We plannen ook nieuwe ‘virtual tours’ door onze campussen, zodat ze van het campusgevoel kunnen proeven. We halen daarvoor alles uit de kast, wat mensen en middelen betreft. Dat is geen evidentie, want onze docenten zijn nu al druk bezig met online lesgeven. Maar we vinden dat we we dat verplicht zijn aan iedereen die informatie zoekt.”

De virtuele infodag van hogeschool Odisee vindt plaats op zaterdag 25 april van 10 tot 14 uur. Alle info vind je via www.odisee.be/infodag.