Odisee-studenten helpen leerkrachten lager onderwijs digitaal op weg

25 april 2020

09u33 0 Sint-Niklaas Hogeschoolstudenten van Odisee in Sint-Niklaas hebben het online lesplatform ‘Coronalternatief lesgeven’ gelanceerd. Daarmee willen ze leerkrachten in het lager onderwijs bijstaan.

Voor leerkrachten lager onderwijs is het niet evident om nu snel de stap te zetten naar digitaal onderwijs. Speciaal voor hen ontwikkelden studenten Lager onderwijs van Odisee Campus Sint-Niklaas het platform ‘Coronalternatief lesgeven’. Zo willen de studenten hun ervaringen delen met leerkrachten en hen tips en tricks voorschotelen.

Alternatieve stage

De studenten ontwikkelden het platform als een soort van alternatieve stage, nu de fysieke stages zijn opgeschort. Op het digitale leerplatform scheppen ze klaarheid in de chaos die sommige leerkrachten ervaren. Nog voor de cursus online ging, waren er al instructievideo’s op YouTube die meer dan 1.000 keer bekeken werden door leerkrachten.

De studenten zijn Laura Foubert, Yves Stevens, Florian Van Tricht, Matthias Peeters en Frederik Vandenbulcke. “Door het coronavirus worden we gekatapulteerd naar een digitaal onderwijssysteem met online lesgeven. Voor sommige leerkrachten is dat een ware speeltuin, voor anderen een doolhof. Wij kregen de opdracht om een online cursus uit te werken voor leerkrachten lager onderwijs in coronatijden. Wij maakten een selectie van al het materiaal dat leerkrachten kunnen gebruiken om ‘coronalternatief’ les te geven. Dat gaat van heel eenvoudig een Google-account maken tot het opnemen van een PowerPoint, tot zelfs een eigen leerpad bouwen.”

