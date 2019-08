Nu ook buurtinformatienetwerk in álle industrieparken: ondernemersvereniging Bepasin zet schouders onder BIN-Z JVS

29 augustus 2019

15u55 0 Sint-Niklaas In de Sint-Niklase industrieparken gaat een BIN-Z van start, een buurtinformatienetwerk voor bedrijven. Dat gebeurt op initiatief van de vzw Bedrijvenparken Sint-Niklaas (Bepasin), na een reeks stevige inbraken de voorbije jaren.

Na de Vossekotstraat en de Populierenwijk krijgt Sint-Niklaas er een derde buurtinformatienetwerk (BIN) bij. Een speciaal geval, want het gaat om een BIN voor zelfstandige ondernemers, een BIN-Z. Een betere beveiliging van de industrieparken is al langer een thema bij de bedrijven in Sint-Niklaas. De voorbije jaren gebeurden er, vooral in het Industriepark-Noord, een reeks inbraken en diefstallen, met zelfs enkele behoorlijk spectaculaire ramkraken. Voor de vzw Bedrijvenparken Sint-Niklaas (Bepasin), die zich opwerpt als de belangenvereniging van bedrijven en kmo’s uit de industrieparken van Sint-Niklaas, is veiligheid één van de prioriteiten. Daarom nam Bepasin het initiatief voor de oprichting van een buurtinformatienetwerk. Dat is voortaan actief in alle industriezones in Sint-Niklaas, die opgedeeld worden in zes clusters.

“Op deze manier verhogen we het veiligheidsgevoel in de industrieparken, bevorderen we de sociale controle en kunnen we veel sneller en gerichter inspelen op verdachte handelingen en calamiteiten”, klinkt het bij Roland Van Gasse van Bepasin. Bij verdachte feiten wordt de politie op de hoogte gebracht, die vervolgens beslist om het buurtinformatienetwerk te gebruiken om te communiceren naar de aangesloten bedrijven. “Dit is een win-winsituatie. Het vergemakkelijkt de communicatie en het verhoogt de efficiëntie. We zien immers dat het aantal inbraken in de buurten waar de andere twee buurtinformatienetwerken actief zijn effectief daalt”, aldus korpschef Gwen Merckx en burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

Bepasin telt intussen 54 aangesloten bedrijven. Ook niet-leden kunnen toch in het BIN-Z opgenomen worden. Info: www.bepasin.be.