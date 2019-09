Nu al 86 uur in de lucht: Wase ballonvaarders breken 18 jaar oude duurrecord in legendarische Gordon Bennett-race Joris Vergauwen

17 september 2019

11u02 27 Sint-Niklaas De Wase ballonvaarders Philippe De Cock en Geert Peirsman zetten vandaag hun gasballon aan de grond vlakbij de Zwarte Zee in Bulgarije. Al sinds vrijdagavond hangen ze in de lucht, voor de legendarische Gordon Bennett Cup, die van start ging in de Vogezen in Frankrijk. De ballonvaarders hebben intussen het 18 jaar oude Belgische duurrecord gebroken. Ze hebben op dit moment al meer dan 1.610 kilometer afgelegd.

Twintig ballonteams verzamelden vorige vrijdag op de luchthaven van Montbéliard, in de Franse Vogezen, voor de start van de ‘Coupe Aéronautique Gordon Bennett’, de legendarische wedstrijd voor gasballons die al sinds 1906 bestaat. De opdracht lijkt simpel: leg met een met helium of waterstof gevulde ballon zoveel mogelijk kilometers af. Maar onderweg moeten ze niet alleen rekening houden het weer, maar ook met bergen, zeeën en landsgrenzen die gesloten blijven.

Het Belgische team bestaat uit piloten Philippe De Cock uit Tielrode en Geert Peirsman uit Puivelde. Zij hangen op dit moment, dinsdag om 11 uur, nog steeds in de lucht, richting de Zwarte Zee in Bulgarije. 1.614 kilometer staat op de teller, een tocht die hen vanuit Frankrijk over duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Roemenië tot in Bulgarije bracht. Nog 4 van de 20 teams hangen in de lucht.

Maandag hebben de Waaslanders al het 18 jaar oude Belgische duurrecord in het gasballonvaren gebroken. Vandaag is de finaledag. Het Zwitserse team, dat dinsdagochtend al geland is aan de Zwarte Zee in Roemenië, heeft 1.774 kilometer afgelegd. Zij kozen de verst mogelijke route en zullen door de laatste teams nog maar moeilijk te kloppen zijn. Door op verschillende hoogtes te vliegen, kunnen de ballonvaarders hun route beïnvloeden. Aan boord van de gasballon zijn er zandzakjes. Door zand weg te halen, wordt de ballon lichter wat hem doet stijgen. Gas wegnemen zorgt er dan weer voor dat de ballon zwaarder wordt en gaat dalen.

De landing van het Belgische team wordt over enkele uren verwacht. Via volgende link is alles live te volgen: https://live.gordonbennett.aero/.