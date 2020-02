Notoir inbreker in hotel bij de kraag gevat na tip Kristof Pieters

02 februari 2020

13u34 0 Sint-Niklaas De politie heeft een dief kunnen vatten dankzij een tip van een alerte burger die na het verspreiden van een opsporingsbericht een verdachte kon aanwijzen.

De man werd reeds lang gezocht door de politiediensten nadat hij in het Waasland (vooral Sint-Niklaas) en in het Gentse had ingebroken in zeker meer dan 40 handelszaken. Ook in de zone Hamme/Waasmunster sloeg hij twee keer toe. Hij opereerde alleen en was bij de inbraken alleen geïnteresseerd in de kassa’s van de handelszaken en bedrijven. Lange tijd bleef de man ongrijpbaar en was hij een ‘spook’ voor de politiediensten, ondanks dat zijn betrokkenheid bij vele feiten bewezen was. Een opsporingsbericht zorgde echter voor een doorbraak. De 59-jarige inbreker werd op 28 januari opgepakt door de politiezone Gent na een tip dat hij verbleef in een hotel in Gent.

De man werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en zal zich moeten verantwoorden voor de vele inbraken. Hij blijft aangehouden en staat vermoedelijk een langere celstraf te wachten.