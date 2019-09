Nog tot midden oktober pop-uptuin op Stationsplein: komende weken heel wat te beleven JVS

16 september 2019

17u12 0 Sint-Niklaas Op het Stationsplein in Sint-Niklaas is een tijdelijke tuin geopend. Die blijft er nog tot 13 oktober. De komende weken zijn er een vijftiental evenementen in de pop-uptuin: van een modeshow, een ‘thé dansant’ tot straattheater en dans.

De tijdelijke tuin op het Stationsplein is een initiatief van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Via de pop-uptuin wil VLAM het imago van de Vlaamse tuinaannemers verbeteren. De stad stelde zich kandidaat en werd geselecteerd, omdat het met het Stationsplein een locatie voorstelde die wel wat extra groen kan gebruiken.

Tuinaannemer Stefan Hanssens van Groen Idee uit Temse legde de mooie tuin aan, inclusief vijvertje, grasmatten en een hele reeks planten die op dit moment op hun mooist zijn. “Het is niet evident om een tuin aan te leggen op dit plein, die ook nog een maand lang mooi moet blijven. We moeten onder meer zorgen dat de planten voldoende water krijgen de komende weken. We kunnen hier ook niet zomaar alle planten zetten die we mooi vinden of die hier zouden passen. De planten en bloemen moeten nú op hun mooist zijn. Heel fijn is natuurlijk de verwondering bij voorbijgangers, om onverwacht in een groene omgeving terecht te komen, midden in de stad. En wat opvalt, is dat zeker jongeren dat heel intens beleven.”

Activiteiten

De komende weken valt er heel wat te beleven in de pop-uptuin. Verenigingen, handelaars en organisaties kregen de mogelijkheid om een voorstel te doen. Uiteindelijk zijn er vijftien evenementen de komende weken. Een greep uit het aanbod:

- 18/09 - 19.30-23 uur: ‘De Modetuin’, een exclusieve modeshow van dameskleding Avenue, Schoenen De Ruyte en De Ruyte Kids, Lingerie Marie M, kinderkleding Petit Beau, Optiek Van Overloop en dameskleding Sis & Stories. Tickets verkrijgbaar bij die zaken.

- 21/09 - 11-12 uur: ‘FlorOfoon’, straattheater.

- 21/09 - 15.30-16.15 uur: dansinitiatie Argentijnse tango, met het danscenter Waasland.

- 22/09 - 10-20 uur: Feestmarkt tijdens de autovrije zondag.

- 22/09 - 11-12 uur: ‘Tomorrow Mind Coaching’, workshops van Tomorrow Mind.

- 28/09 - 13.30-14.30 uur: ‘Hathayoga’.

- 28/09 - 14-20 uur: ‘Thé Dansant’, van het Sint-Niklase theehuis RELeaSe Tea. Een theebar met warme en koude theetjes, theemocktails en -cocktails en fijne dansmuziek.

- 5/10 - 16-22 uur: ‘Slam poetry’, van het Masereelfonds. Een open podium voor woordkunstenaars, met optredens en beats.

- 12/10 - 13-17 uur: ‘Beyblade tornooi’, voor kinderen tussen 6 en 14 jaar, met ook Pokémon ruilbeurs.