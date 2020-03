Nog tot 3 april voordelige prijs voor jaarabonnementen De Ster Joris Vergauwen

04 maart 2020

08u57 0 Sint-Niklaas Wie een jaarabonnement wil aanschaffen voor recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas kan dat tot 3 april aan een voordelige prijs.

Elk jaar biedt de provincie de jaarabonnementen aan een voordeliger tarief aan. Die periode loopt tot 3 april. Vanaf 4 april wordt een jaarabonnement duurder.

Er zijn abonnementen voor één persoon, gezinnen en groepen. Voor inwoners van Oost-Vlaanderen liggen de tarieven lager dan voor inwoners van andere provincies. Tot en met 3 april betalen 6- tot 12-jarigen, 65-plussers en personen met een beperking 10 euro voor een jaarabonnement. Voor 13- tot 64-jarigen is dat 20 euro en voor gezinnen 30 euro. Voor niet-inwoners van Oost-Vlaanderen is dat respectievelijk 15, 30 en 50 euro.

Een groepsabonnement voor een jaar voor een groep van maximaal 30 personen bedraagt 50 euro. Voor het groepstarief moet je vereniging erkend zijn of kun je een erkenning aanvragen via ster@oost-vlaanderen.be. Alleen verenigingen en scholen uit Oost-Vlaanderen kunnen een groepsabonnement aanvragen. De enige uitzondering is voor groepen van buiten Oost-Vlaanderen die in Heywijck verblijven.

Een abonnement aanvragen, kan aan de kassa’s van het domein. Wie een gezinsabonnement wil, moet van elk gezinslid de identiteitskaart meebrengen. Van kinderen die nog geen identiteitskaart hebben, wordt ter plaatse een ‘pasfoto’ gemaakt. Wie al een abonnement heeft, kan dat gewoon laten vernieuwen.

