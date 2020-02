Nog heel wat oude dieselwagens onder stadsvoertuigen: “Stad moet dringend wagenpark verduurzamen” Joris Vergauwen

29 februari 2020

09u26 0 Sint-Niklaas Het wagenpark van de stad telt nog heel wat oude dieselwagens die niet de euronorm 5 hebben. Daardoor mag zowat een derde van het aantal Sint-Niklase stadsvoertuigen vandaag de lage-emissiezones van Antwerpen en Gent niet eens meer in. Het schepencollege heeft een budget van 3 miljoen euro uitgetrokken om de komende jaren de vervuilende voertuigen te vervangen.

Stad, OCMW, politie en Zorgpunt Waasland beschikken in Sint-Niklaas over een 170-tal voertuigen. Daarvan zijn er een 60-tal voertuigen te vervuilend, volgens de normen die worden gehanteerd in de lage-emissiezones van Antwerpen en Gent. Dat geldt ook voor 8 van de 14 voertuigen van vzw Den Azalee. Vanaf 1 januari 2020 moeten dieselvoertuigen minstens euronorm 5 hebben om de LEZ in Antwerpen en Gent in te rijden.

Gemeenteraadslid Jos De Meyer (CD&V) hoopt dat de stad dringend werk maakt van een duurzamer wagenpark. “Er rijden hier nog dieselwagens rond met euronorm 2 en 3. Die wagens behoren tot de meest vervuilende. Maar de stad gebruikt ook nog heel wat dieselwagens met euronorm 4, waarme je ook de lage-emissiezones niet meer binnen mag. We hadden al een inhaalbeweging verwacht, maar die is er nog niet gekomen. In een stad die een voorbeeldfunctie wil opnemen, is dat ontgoochelend. Het wagenpark van de stad Sint-Niklaas is zelfs meer vervuilend dan gemiddeld in Vlaanderen.”

4,4 miljoen euro

Momenteel beschikt de stad over 8 elektrische voertuigen en 2 hybride voertuigen. “Dat is nog zeer beperkt. Er waren de vorige bestuursperiode middelen voorzien in het stadsbudget, maar die zijn blijkbaar niet gebruikt. Ik vind bovendien dat bij sommige diensten zeker ook het aantal voertuigen zou mogen worden bekeken. De fiets kan een prima alternatief zijn voor kleine verplaatsingen.”

De bestuursmeerderheid heeft een budget van 3 miljoen euro uitgetrokken om het wagenpark duurzamer te maken. Daarvoor wordt dit jaar ook een bedrijfsvervoerplan opgemaakt. Schepen Ine Somers (Open Vld) benadrukt dat het een heel grote operatie is om het wagenpark te vernieuwen. “Om alle vervuilende wagens te vervangen, zouden we 4,4 miljoen euro nodig hebben. Met die 3 miljoen euro in het budget zullen we al een heel eind komen. In de vorige bestuursperiode werd er slechts 600.000 euro gebruikt om wagens te vervangen. We gaan de komende jaren verder ook inspanningen doen om het wagenpark efficiënter te gebruiken.”