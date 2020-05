Nog gratis parkeren tot 18 mei: “Daarna parkeerinkomsten investeren in lokale economie” Joris Vergauwen

10 mei 2020

10u03 0 Sint-Niklaas Nog tot 18 mei zijn er in Sint-Niklaas geen parkeercontroles. “Nadien zijn er opnieuw controles, maar worden de parkeerinkomsten van de maand mei geïnvesteerd in de lokale economie”, kondigt het Sint-Niklase stadsbestuur aan.

Al sinds 26 maart zijn er in Sint-Niklaas geen parkeercontroles meer. Dat geldt zowel voor het straatparkeren als voor het pleinparkeren op het Heymanplein, Zwijgershoek, Kokkelbeekplein en Schouwburgplein. Voor de centrumparkings Grote Markt en Stationsstraat moet er geen parkeergeld worden betaald op weekdagen van 19 tot 7 uur. “Dat blijft zo tot 18 mei. Nadien zijn er opnieuw controles, maar worden de parkeerinkomsten van de maand mei integraal geïnvesteerd in initiatieven die de lokale economie versterken”, kondigen schepen voor Lokale Economie Ine Somers (Open Vld) en schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) aan. “We willen dat er in de eerste week van de heropstart van de winkels nog gratis kan worden geparkeerd. Door de heropening van de scholen dreigen daarna parkeerplaatsen ingenomen te worden door werkenden in de stadskern, uit het onderwijs en andere sectoren.”

Overleg met handelaars

Welke initiatieven steun krijgen met de parkeerinkomsten van mei is nog niet beslist. “In het maandelijkse handelaarsoverleg, dat vrijdag digitaal plaatsvond, zijn de eerste ideeën afgestemd met de lokale handelaars. De algemene teneur was dat de handelaars alle klanten willen belonen, niet alleen diegenen die met de auto de stad in komen. Aangezien iedereen opgeroepen wordt om dichtbij huis te winkelen, zullen mensen ook sneller met de fiets of te voet komen winkelen in de stadskern. In de komende weken zullen concrete initiatieven in overleg met de lokale handelaars verder uitgewerkt worden.”