Nog geen beslissing over nieuw openbaar vervoerplan voor regio Joris Vergauwen

25 juni 2020

17u54 0 Sint-Niklaas De vervoerregioraad Waasland is donderdag nog niet tot een finale beslissing gekomen over een nieuwe openbaar vervoerplan voor de regio.

De voorbije weken is er in een aantal Wase gemeenten fel gediscussieerd over het ontwerp voor het nieuwe openbaar vervoerplan. De vervoerregioraad Waasland zou donderdag een finale beslissing moeten nemen, maar dat is nog niet gebeurd. “Er zijn nog verschillende vragen vanuit een aantal gemeenten die verder moeten worden uitgeklaard. Dat zou op korte termijn kunnen. De vervoerregioraad zal daarom opnieuw samenkomen in juli, om het ontwerp goed te keuren”, aldus de Sint-Niklase schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA), die voorzitter is van die vervoerregioraad Waasland.

In 2018 besliste de Vlaamse overheid dat gemeentebesturen meer zelf kunnen beslissen hoe ze mobiliteit organiseren. Daarvoor werd Vlaanderen opgedeeld in vijftien zogenaamde vervoerregio’s. Daarin werken verschillende gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, waarbij De Lijn een ontwerp voor een nieuw openbaar vervoerplan voorlegde. De vervoerregio Waasland telt negen gemeenten: Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zele.

Zij buigen zich samen over het ontwerp voor het nieuwe vervoerplan van De Lijn, dat vanaf 2021 wordt ingevoerd. In Sint-Niklaas leidde dat de voorbije weken tot felle discussies over de afbouw van het stadsbusnet. Maar ook in andere Wase gemeenten waren er reacties op het verdwijnen van bepaalde lijnen. “We zullen er op korte termijn uitraken. Er is echter afgesproken dat er naar buiten toe niet gecommuniceerd wordt over welke vragen nog uitgeklaard moeten worden”, klinkt het.