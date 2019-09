Nog geen ballonnen van de grond: winderige en natte start voor Vredefeesten en Villa Pace JVS

06 september 2019

20u36 0 Sint-Niklaas Zoals verwacht bleven de luchtballons vrijdagavond aan de grond, bij de start van de Vredefeesten. Te veel wind en uiteindelijk regenbuien vanaf 20 uur maakten vliegen onmogelijk. Voor zaterdag ziet er ook niet goed uit, voor zondag al beter.

Organisator Roy Sax van het ballonfestival op de Vredefeesten wachtte vrijdagavond tot het laatste moment, maar het was onmogelijk om het licht op groen te zetten voor de zestigtal heteluchtballonnen en specialevormballonnen om het luchtruim boven Sint-Niklaas te kleuren. “Het is heel moeilijk om de beslissing te nemen om niet te varen. We hebben er echter gegronde redenen voor. Er is een regenzone op komst én de windstoten zijn te fors”, zei hij rond 18.30 uur. Het publiek op de Grote Markt kreeg toch nog iets te zien. Eén specialevormballon, de robot uit Brazilië, werd nog opgeblazen, net als enkele heteluchtballons van de sponsors. De ballonteams hadden niet veel tijd, want al rond 20 uur begon het te regenen. Een winderige en natte start dus voor hét evenement van het jaar in Sint-Niklaas. En het hele weekend blijft het weer heel twijfelachtig. “Ballonvaren is een geduldsport. We zullen zien hoe het weekend verder verloopt. Vorig jaar hadden we een prachtig weekend. Deze keer is het een dubbeltje op zijn kant.” De rest van het programma, met de muziek en wereldmarkt van Villa Pace, ging uiteraard wel gewoon door. Al is het na zo’n warme zomer aanpassen aan het herfstige weer.