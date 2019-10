Nog een mirakel mogelijk voor Brainfreeze Coffee & Comics? Vrienden en klanten starten crowdfundingsactie JVS

07 oktober 2019

13u44 0 Sint-Niklaas Brainfreeze Coffee & Comics in de Nieuwstraat in Sint-Niklaas zit in moeilijke papieren. De koffiebar en winkel rond comics en popcultuur van Steven Claes (37) wordt met de sluiting bedreigd. Vrienden en klanten zijn met een crowdfundingsactie gestart om de zaak te proberen redden.

In november 2015 kreeg de Sint-Niklase stadskern er een bijzondere zaak bij. Steven Claes opende met Brainfreeze Coffee & Comics een winkel rond comics en popcultuur, in combinatie met een koffiebar. Meer dan drie jaar lang was het een succesverhaal, maar de laatste zes maanden liep het alsmaar stroever. Voor uitbater Steven Claes wordt het moeilijk om de sluiting nog af te wenden, maar een aantal vrienden en klanten willen hun geliefde plek toch nog proberen te redden via een crowdfundingsactie. Ze hopen de komende weken 10.000 euro bijeen te sprokkelen om Brainfreeze nieuwe toekomstperspectieven te gunnen.

“Ik vind dat bijzonder lief en warm”, reageert Steven Claes. “Ik hoop dat het kan helpen. Ik heb het voorbije weekend een uitverkoop gehouden. Dat heeft zo’n 6.000 euro opgebracht. Als de crowdfunding slaagt, zou ik ongeveer de helft van mijn openstaande facturen kunnen betalen. We zullen zien wat het geeft. Het zal in ieder geval heel moeilijk zijn om dit verhaal alleen verder te zetten.”

“Zes maanden geen loon meer”

Uitbater Steven Claes heeft er een moeilijk jaar op zitten, vooral omwille van persoonlijke redenen. “Vorig jaar ben ik gescheiden en dat heeft er wel heel zwaar ingehakt. Ik heb drie kinderen. Ik heb de winkel alleen verdergezet en ik heb te laat ingezien dat dat eigenlijk niet mogelijk is. Met een winkel als de mijne moet je constant bezig zijn met marketing. Daar kruipt veel tijd en energie in. Als alleenstaande vader met drie kinderen, met een eigen zaak en een zwaar verwerkingsproces wordt het soms gewoon teveel. Er zijn ook concurrenten bijgekomen. De laatste zes maanden haalde ik nog maar een derde van de omzet van vroeger. Al zes maanden heb ik mezelf geen loon meer kunnen uitkeren. Brainfreeze is een goeie zaak geweest, maar ondernemen is bikkelhard, en zeker als je leven helemaal overhoop wordt gehaald en je er alleen voor komt te staan.”

Toekomst

Wat de toekomst brengt, is hoogst onzeker. “Alleen een mirakel kan Brainfreeze nog redden. Mijn liefde voor de zaak is er nog steeds, maar de stress maakt me kapot. Persoonlijk financieel erdoor zitten, mentaal de ene opdoffer na de andere verwerken en volledig uitgeput en doodop toch nog ten strijde trekken, heeft geen nut. Of toch niet meer, want ik heb het wel geprobeerd. Maandenlang. Ik blijf wel constant zoeken naar oplossingen om Brainfreeze te behouden. Misschien kunnen er partners mee in het verhaal stappen? Misschien kan Brainfreeze verder als een soort ontmoetingsplek voor jongeren, met meer een maatschappelijke functie dan een commerciële? Op dit moment is dat nog onduidelijk. Ik zal daarover heel duidelijk zijn. Ik ga niet van de ene dag op de andere de deuren sluiten. Daarvoor zie ik al mijn klanten, waarvan velen echte vrienden geworden zijn, veel te graag.”

Meer info over de crowdfundingsactie via deze link.