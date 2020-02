Nina De Wael behaalt brons op wereldkampioenschap wimperextensions JVS

19 februari 2020

13u34 0 Sint-Niklaas Op de ‘World Cup Lashes 2020' heeft Nina De Wael van schoonheidsinstituut BellaNina in Sint-Niklaas de derde plaats behaald.

Nina De Wael werd in 2017 al schoonheidsspecialiste van het jaar in de categorie starters. Ze baat het schoonheidsinstituut BellaNina uit in de Heistraat in Sint-Niklaas.

De voorbije week was ze actief op de ‘World Cup Lashes’, zeg maar het wereldkampioenschap wimperextensions. Dat vond plaats in Amsterdam. Meer dan 350 kandidaten uit heel de wereld namen deel. De deelnemers konden zich inschrijven voor verschillende disciplines.

In de categorie ‘Classic/Nude Master’ behaalde Nina De Wael een derde plaats. “Een professionele, internationale jury beoordeelde de resultaten volgens strenge criteria. Ik was verrast, maar ook enorm trots met mijn mooie derde plaats. Hiermee zet ook ik ons land in de kijker”, aldus Nina.

Info: www.bellanina.be