Nightglow met 100 luchtballonnen op één lijn in woestijn van Saoedi-Arabië: Wase ballonvaarders vestigen mee wereldrecord voor Guinness Book of Records Joris Vergauwen

08 januari 2020

09u55 16 Sint-Niklaas Een nightglow met honderd luchtballonnen op een drie kilometer lange lijn in de woestijn, daarmee is op het Tantora Winter Balloon Festival in Saoedi-Arabië een Guinness-wereldrecord gevestigd. Ook een delegatie ballonvaarders uit het Waasland was er van de partij.

Negen Wase ballonvaarders hebben deze week in de woestijn van Saoedi-Arabië mee een wereldrecord gevestigd. In totaal honderd ballonpiloten uit negentien landen namen deel aan het ‘Tantora Winter Balloon Festival’. Voor het wereldrecord gingen de honderd luchtballonnen op één lange rechte lijn staan, zo’n drie kilometer in totaal, om samen uit te pakken met een impressionante ‘nightglow’. “Het record is vastgesteld en ondertussen bekrachtigd door Guinnes Book of Records”, klinkt het bij de Wase delegatie vanuit Saoedi-Arabië, die bestaat uit piloten Filip Audenaert, Sven Heirman, Stijn Staelens, Robin Thys, Geert Peirsman, Kenian Dekein, Djorry Simoen, Alain Van den Heede en Jonas Van Doorsselaere.

De ballonmeeting ‘Winter in Tantora’ kadert in het project ‘Vision 2030' van de Saoedische kroonprins en vindt plaats in de regio van Al’Ula, waar zich onder meer de archeologische site van Al-Hijr bevindt, door de Unesco erkend als werelderfgoed. In dat bijzonder kader vierden de Wase ballonpiloten ook de jaarwissel. “We vertrokken op 30 december naar Saoedi-Arabië. In Medinah hebben we nieuwjaar gevierd, om vervolgens af te reizen naar Al’Ula.”

De organisatie was in handen van Rien Jurg Promotions, een Nederlandse ballonvaarder. Voor België en Frankrijk was Filip Audenaert van Filva Ballonvaarten uit Waasmunster verantwoordelijk voor de hele organisatie.