Nightglow: lantaarnballonballet met wondermooie muziek JVS

07 september 2019

16u14 0 Sint-Niklaas Het ballonfestival sloot vrijdagavond af met ‘Nightglow’, een lantaarnballonballet dat in het teken stond van 75 jaar bevrijding.

Door de onstabiele weersomstandigheden moesten de plannen voor het lantaarnballonballet vrijdagavond rond 22.30 uur nog in allerijl worden omgegooid. Een tiental ballons stond al recht, om op te lichten op de tonen van de muziek, toen enkele stevige windstoten de ballonmanden van de grond tilden. Dan maar zonder de ballons verder, maar wel met de vlammen uit de gasbranders, die als grote toortsen oplichtten. Zo werd het ook nog een bijzonder spektakel. Medeorganisator Didier Rosseneu had de muziekstukken gekozen om de bevrijding van de stad 75 jaar geleden op een waardevolle manier te herdenken. Heel bijzonder was de aria ‘Requiem for a Soldier’, gezongen door operazangeres Lies Vandewege, die op een podium midden op de Grote Markt het nummer bracht. Een indrukwekkende en imponerende afsluiter van de eerste dag van het ballonfestival, met een groot applaus van het publiek.