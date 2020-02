Nieuwe zetels voor verkozenen in de gemeenteraad JVS

04 februari 2020

08u34 0 Sint-Niklaas Goed nieuws voor de gemeenteraadsleden in Sint-Niklaas: zij krijgen nieuwe stoelen om de vaak lange zittingen op een comfortabele manier uit te zitten.

De 41 verkozenen in de gemeenteraad van Sint-Niklaas krijgen binnenkort een nieuwe zetel. De stadsdiensten hebben een firma aangeduid voor de levering van 48 nieuwe stoelen voor de gemeenteraadszaal: 41 voor de verkozenen van de partijen N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V, sp.a en PVDA en 7 voor de medewerkers van de stad die de zittingen bijwonen.

Een comfortabele stoel is geen overbodige luxe in de gemeenteraad van Sint-Niklaas. De zittingen duren meestal behoorlijk lang. Het is geen uitzondering dat de gemeenteraadsleden zes uur lang op hun stoel moeten blijven zitten. Vorige maand duurde de gemeenteraad van 19 uur vrijdagavond tot 1.30 uur zaterdagochtend. De zitting van januari 2019 was zelfs goed voor negen uur zitten, van 19 uur vrijdagavond tot bijna 4 uur zaterdagochtend.

Een firma uit Wemmel is nu aangeduid om de nieuwe stoelen voor de gemeenteraadszaal te leveren, wat in totaal 36.104 euro kost. De stoelen worden ook nog uitgerust met het wapenschild van de stad.

