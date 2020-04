Nieuwe website voor stedelijke musea JVS

02 april 2020

De stedelijke musea van Sint-Niklaas hebben een nieuwe website

De ontwikkeling van www.museasintniklaas.be werd toegewezen aan twee bedrijven uit Gent. De nieuwe website werkt mobiel en houdt dus rekening met het stijgend aantal smartphonegebruikers.

De lancering van de museumsite is een nieuwe stap in de vernieuwing van het webplatform van de stad Sint-Niklaas. In 2018 kwamen OndernemeninSintNiklaas.be, OntdekSintNiklaas.be, de portaalsite Sint-Niklaas.be en Stadvandesint.be online. In 2019 volgden de websites van de stedelijke academies. In de loop van deze bestuursperiode wordt het webplatform verder uitgebouwd.