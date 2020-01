Nieuwe verkeerscirculatie op Stationsplein vanaf april: “Conflicten tussen auto’s, voetgangers en fietsers vermijden” Joris Vergauwen

15 januari 2020

16u38 18 Sint-Niklaas Het Stationsplein in Sint-Niklaas krijgt in april een nieuwe verkeerscirculatie. De stad wil daarmee de conflicten tussen auto’s, fietsers en voetgangers aanpakken. De rijrichting aan de kant van de winkels JBC, Action en Krëfel wordt omgedraaid. Het autoverkeer dat het Stationsplein opdraait vanuit de Kleine Laan zal dus rechtdoor geleid worden en niet meer de bocht kunnen nemen naar rechts. De stad start in april met een proefperiode van drie maanden.

“Op het Stationsplein zijn er heel veel conflicten tussen auto’s, fietsers en voetgangers. Dat is het geval ter hoogte van hotel New Flanders en JBC, waar beide verkeersstromen op een heel moeilijk punt samenkomen, maar ook ter hoogte van de Prins Albertstraat en Stationsstraat. We willen die hoek van het Stationsplein veel verkeersveiliger organiseren”, legt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) uit. “Het Stationsplein fungeert vandaag feitelijk als een grote rotonde. De verkeerscirculatie rond het plein creëert verkeersveiligheidsproblemen. Bovendien zijn er regelmatig klachten van straatraces en van wagens die geluidsoverlast veroorzaken.”

Maatregelen

Daarom gaat het stadsbestuur ingrijpen en verkeerscirculatiemaatregelen nemen. Bedoeling is om de hoek van het Stationsplein tussen hotel New Flanders en de Prins Albertstraat autovrij te maken. Zo zal het autoverkeer vanuit de Kleine Laan rechtdoor gaan, in de tegenovergestelde rijrichting van vandaag, langs de winkels JBC, Action en Krëfel. Van de Kleine Laan de bocht naar rechts nemen om naar de Prins Albertstraat of Mercatorstraat te rijden, wordt niet meer mogelijk.

Om het Stationsplein bereikbaar te houden voor bestemmingsverkeer - voor taxi’s, laden en lossen, hulpdiensten en het brengen en ophalen van reizigers, wordt de rijrichting aan de kant van het station dus omgedraaid. De kortparkeerplaatsen voor de winkels verdwijnen, om ruimte te maken voor fietsers in beide rijrichtingen.

Het verkeer dat vanuit de Kleine Laan via het Stationsplein naar de Prins Albertstraat wil, zal via de Vermorgenstraat en het Regentieplein kunnen rijden. Het verkeer vanuit de Leopold II-laan zal niet meer het Stationsplein kunnen oprijden.

Evaluatie na de zomer

“De verkeerscirculatie wijzigen, is altijd een complexe oefening. Als je iets verandert, heeft dat een impact in andere straten. Daarom kiezen we voor een proefperiode, om dit uit te testen. Deze nieuwe verkeerscirculatie is een mogelijke oplossing om het auto- en fietsverkeer beter te structureren. Na de zomer volgt dan de evaluatie. Bewoners kunnen feedback geven en suggesties doen via de website. Met de handelaars rond het plein volgt nog een informatiesessie eind januari.” Bedoeling is om de nieuwe verkeerscirculatie tegen de paasvakantie in te voeren, begin april.

Vergroening

Verder komt een vergroening van het Stationsplein er ook aan. “De vergroening en beleving op het plein verbeteren, is noodzakelijk”, stelt schepen Hanssens. “Die beleving is vandaag ondermaats. Het Stationsplein heeft een aantal ingrepen nodig. Bedoeling is om het Stationsplein grondig aan te passen, niet alleen om de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid te verhogen, maar ook om het plein aangenamer te maken, met meer groen en gezellige plekjes om te verblijven.”

Info: www.sint-niklaas.be/stationsplein

Het filmpje van de stad over de verkeerssituatie op het Stationsplein: