Nieuwe troostplek in Puivelde: “Veel mensen worstelen met gemis, verlies en afscheid” Joris Vergauwen

21 september 2020

19u14 0 Sint-Niklaas De vereniging Ferm heeft aan de kerk in Puivelde een troostplek ingericht, samen met een aantal andere lokale organisaties.

Net als heel wat andere gemeenten beschikt ook Puivelde nu over een troostplek. Dat is een initiatief van de vereniging Ferm, samen met Okra Puivelde, WW-Waasland vzw en de lokale geloofsgemeenschap Sint-Job.

De troostplek is letterlijk een plek waar inwoners troost kunnen vinden door ontmoeting en verbondenheid in deze vreemde coronatijden. “Dit moet uitgroeien tot een plek in het dorp waar mensen troost kunnen geven en vinden. Of zelfs letterlijk troost willen planten, want kenmerkend voor de troostplek zijn de bloemen”, aldus Martine Maes van Ferm Puivelde.

“Nieuwe energie”

“Corona bracht een hele schok teweeg, ook in ons dorp. Veel mensen worstelen met gemis, verlies en afscheid. Het sociale leven van velen werd ontwricht. Met dit initiatief krijgt onze lokale gemeenschap een plek om samen troost te vinden en troost te planten. Iedereen kan op deze troostplek een bloembol planten. Uit de veerkracht van die kleine bloembollen halen we symbolisch troost en nieuwe energie.”