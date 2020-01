Nieuwe toekomst voor historisch Landhuis op Grote Markt: met brunchbar Soep&Zoet, PR-bureau Wavemakers en andere creatieve ondernemers Joris Vergauwen

22 januari 2020

11u31 12 Sint-Niklaas Het historische Landhuis op de Grote Markt, dat al jaren leegstaat, krijgt een nieuwe toekomst. Elke De Mayer van PR-bureau Wavemakers en Eva Van Osselaer van brunchbar Soep&Zoet worden de nieuwe eigenaars van het Landhuis. Zij nemen niet alleen zelf hun intrek in het 17de-eeuwse pand, maar gaan er ook ruimte creëren voor andere bedrijven en creatieve ondernemers.

Het Landhuis is samen met de Sint-Nikolaaskerk en de Cipierage één van de oudste gebouwen rond de Grote Markt van Sint-Niklaas. Het gebouw met de opvallend rode én beschermde voorgevel dateert van het begin van de zeventiende eeuw en heeft dus ook al een rijke geschiedenis achter de rug. Vele jaren was het een café en een ontmoetingsplek voor jongere generaties. Tot 2012 was er een Oosters restaurant gevestigd, maar sindsdien staat het leeg. Daar komt binnenkort verandering in.

“Toplocatie”

Elke De Mayer van het PR-bureau Wavemakers en Eva Van Osselaer van Soep&Zoet zijn de nieuwe eigenaars van het Landhuis. Zij gaan het Landhuis grondig renoveren, om er vanaf 2021 onderdak te geven aan verschillende bedrijven en een horecazaak. Brunchbar Soep&Zoet verhuist dan van de Stationsstraat naar het Landhuis en ook het PR-bureau Wavemakers vestigt zich in het monumentale gebouw. Er komt verder ook ruimte voor andere ondernemers en bedrijven. “We waren al een tijdje op zoek naar een pand op een toplocatie in Sint-Niklaas waar we niet alleen onze eigen zaak konden onderbrengen, maar waar we ook een synergie kunnen creëren tussen een aantal ondernemers met dezelfde visie”, vertellen ze.

De succesvolle horecazaak Soep&Zoet krijgt in het Landhuis meteen heel wat meer ruimte. “Op onze huidige locatie in de Stationsstraat kunnen we niet meer verder groeien. In het Landhuis zullen we een groter terras en meer zitruimte hebben. Het concept van Soep&Zoet blijft hetzelfde, maar we krijgen een veel grotere keuken om ook de catering van de eventzaal te verzorgen, die zal worden verhuurd voor onder meer babyborrels, recepties en vergaderingen”, aldus Eva Van Osselaer.

“Meerwaarde”

Doel is om het Landhuis uit te bouwen tot een plek die inspireert en ondernemers verbindt, vertellen Elke en Eva. “Voor de invulling van de andere ruimtes, met onder meer de prachtige, authentieke balzaal, starten we dit voorjaar met een zoektocht naar kandidaat-huurders. Er is heel wat mogelijk, van een grafisch bureau, browbar en een yogastudio tot een belevingsshop en een galerij. We laten alle opties open, maar zijn vooral op zoek naar ondernemers die samen met ons een meerwaarde willen creëren.”

Vorig jaar raakte ook bekend dat het Postgebouw, net naast het Landhuis, een nieuwe invulling krijgt met een callcenter. Meteen is er heel wat beweging aan die kant van de Grote Markt. “We kunnen dit soort projecten alleen maar aanmoedigen. Een ondernemende kern in het stadshart is exact waar we naar streven”, stelt centrummanager Nele De Klerck.

Momenteel werkt Ante Architecten uit de Stationsstraat een plan uit voor de renovatie en de nieuwe look van het Landhuis. Ondernemers die interesse hebben om een ruimte te huren, kunnen alvast hun concept mailen naar hello@landhuis.be. “In het voorjaar van 2020 gaan we een infoavond organiseren worden waarop potentiële kandidaten uitgenodigd worden.”