Nieuwe toekomst voor historisch Huis Myle op Grote Markt: kantoren, appartementen én zachte doorsteek naar Jef Burmpark JVS

02 augustus 2019

19u41 2 Sint-Niklaas Na dertien jaar leegstand krijgt het historische en beschermde Huis Myle op de Grote Markt van Sint-Niklaas een nieuwe toekomst. Drie investeerders gaan het bijzondere pand restaureren en inrichten als een bijzonder businesscenter. In de tuin, die grenst aan het Jef Burmpark, komen vijf appartementen. Vanop de Grote Markt zal het mogelijk zijn om via een zachte doorsteek door het Huis Myle naar het achterliggende Jef Burmpark te wandelen. Volgens de nieuwe eigenaars is de commotie over het verdwijnen van bomen onterecht. “De waardevolle bomen blijven staan.”

Het mooie Huis Myle op de Grote Markt van Sint-Niklaas krijgt dan toch de welverdiende restauratie die broodnodig is. Daar heeft het pand, dat beschermd is als monument, lang op moeten wachten. Al sinds 2006 staat het leeg. Een nieuwe toekomst ligt nu in het verschiet, als opmerkelijk businesscenter. Een initiatief van Johan Krijgsman van ERA Wonen, Kevin Verlaeckt van projectontwikkelaar Yxilon en Kurt Pinoy van IT-bedrijf Premium Plus. In het historische Huis Myle gaan zij kantoorruimtes inrichten, met op de gelijkvloerse verdieping vergaderzalen en ontvangstruimtes. “Zie het als een klein businesscenter in een heel fraai decor. Als eigenaars gaan we ook zelf ruimtes benutten, dus we zijn heel betrokken bij de restauratie en instandhouding van dit bijzonder stukje stadspatrimonium.”

In de grote tuin van Huis Myle komen aan de linkerkant vijf appartementen. “Het gaat om een klein stukje invulling van de tuin, met een gebouw met slechts twee bouwlagen. Het wordt absoluut geen mastodont, integendeel. Die nieuwbouw gaat op in de omgeving, onder meer door het gebruik van groendaken. We kiezen heel bewust voor laagbouw op die plek. Alles is ook afgestemd met de stad en de natuurambtenaar, met het oog op het behoud van de waardevolle bomen die aansluiten op het achterliggende Jef Burmpark. Dat er commotie is over het verdwijnen van bomen is onterecht. We gaan hier net méér groengevoel creëren, ook door heel wat nieuwe aanplantingen.”

Zachte doorsteek

Het Huis Myle zal bovendien een stukje publiek toegankelijk worden. Vanop de Grote Markt komt er een zachte doorsteek voor wandelaars, door de poort van het Huis, door de tuin naar het Jef Burmpark. “Het wordt dus een groter park én de toegankelijkheid naar de Grote Markt verbetert.”

Balls & Glory

Voor Johan Krijgsman en Kevin Verlaeckt is het al het derde bekende pand in Sint-Niklaas dat ze een nieuwe toekomst geven. Op de hoek van de Kalkstraat en Lodewijk De Meesterstraat is de bouw van de nieuwe residentie De Groenen aan de gang. In het grote hoekpand was de legendarische winkel Ijzerwaren Penneman van 1896 tot 2008 gevestigd. Dat gebouw stond ook een hele tijd leeg. En nog meer bekend is het statige herenhuis in de Sacramentstraat dat Krijgsman en Verlaeckt kochten en een nieuwe bestemming gaven, met Balls & Glory. “We zijn van Sint-Niklaas, we lopen hier rond en we hebben die mooie, waardevolle panden die leeg staan opgemerkt. Dat triggert ons. Zo is het ook met het Huis Myle gegaan, al hebben we wel eerst twee jaar lang de mogelijkheden onderzocht voor we de sprong durfden wagen.”

Het Huis Myle dateert van 1896 en is sinds 1996 ook beschermd als monument. Sinds 1960 was het in handen van de familie Myle. Jaak Myle woonde er tot 2006. Hij verkocht het huis toen aan een makelaar uit Sint-Martens-Latem, maar die verkocht het pand enkele jaren later al opnieuw. Sinds 2006, dertien jaar lang dus, is er niks gebeurd in het pand. Tot nu. “In het najaar beginnen we al met de gevelrenovatie. Volgend jaar komt de verdere inrichting en restauratie aan bod”, klinkt het bij de nieuwe eigenaars.