Nieuwe tarieven in recyclageparken MIWA vanaf januari: houtafval en alle groenafval voortaan betalend, grofvuil duurder JVS

14 november 2019

19u06 2 Sint-Niklaas Vanaf januari 2020 veranderen enkele tarieven op de MIWA-recyclageparken in Sint-Niklaas, Nieuwkerken, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster. Zo wordt houtafval voortaan betalend. Snoeihout, dat nu nog gratis is, wordt samen met het tuinafval betalend als ‘groenafval’. De prijs van grofvuil wordt verhoogd van 0,15 naar 0,18 euro per kilogram.

De raad van bestuur van MIWA keurde het nieuwe ondernemingsplan voor de periode 2020-2025 goed. Vanaf 1 januari 2020 vallen er enkele wijzigingen in het afvalbeleid op te tekenen. Wie naar één van de zes recyclageparken van MIWA gaat met houtafval, groenafval of grofvuil zal merken dat sommige tarieven zijn aangepast.

Houtafval

MIWA zamelt jaarlijks gemiddeld 38 kilogram per inwoner houtafval in via de recyclageparken. “In totaal komt dat neer op meer dan 6.000 ton per jaar. Dat is niet weinig. In vergelijking met collega-afvalintercommunales zijn we hierin zelfs koploper. De afvoer- en verwerkingskosten voor houtafval zijn de laatste jaren fors gestegen. Wie houtafval aanlevert vanaf januari 2020 betaalt hiervoor voortaan 0,05 euro per kilogram”, klinkt het.

Groenafval

“Vandaag wordt het snoeihout en gemengd tuinafval (gras en bladeren) apart ingezameld op de recyclageparken, waarbij snoeihout gratis en het tuinafval al betalend is tegen 0,05 euro per kg. Het leidde bij de bezoeker tot heel wat verwarring. Om hieraan tegemoet te komen, worden beide afvalsoorten samengevoegd tot het algemene ‘groenafval’, aan het eenheidstarief van 0,03 euro per kilogram.”

Grofvuil

De prijs van het grof huisvuil op de recyclageparken wordt dan weer opgetrokken van 0,15 naar 0,18 euro per kg. “Dit naar analogie met de prijs voor de huis-aan-huisinzameling van het huisvuil sinds de invoering van diftar.”

Nieuwe ophaalregeling aan huis

“Sinds de start van het diftartraject is het restafvalcijfer per inwoner drastisch gedaald. Een goede zaak, en dat was meteen ook het opzet van de grijze diftarcontainer”, klinkt het bij MIWA. “Een daling van het restafval betekende ook een stijging van het PMD- en GFT-afval. De nood aan een hogere ophaalfrequentie van het groente-, fruit- en tuinafval tijdens de zomermaanden is nodig. Concreet zal de huisvuilinzameling vanaf volgend jaar het hele jaar door tweewekelijks plaatsvinden en zullen de groene GFT-containers in juli en augustus wekelijks worden geledigd.”

Uitbreiding

De opening van het vernieuwde diftar-recyclagepark aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas is gepland voor het vroege voorjaar. “Verder zal MIWA de komende jaren investeren in de uitbreiding van de recyclageparken van Temse en Waasmunster.”