Nieuwe speeltuin na 2,5 maand voor het eerst open: nieuwe speelspot in stadspark in opbouw Joris Vergauwen

27 mei 2020

16u49 2 Sint-Niklaas Dolle pret bij heel wat kinderen vandaag, want de speeltuinen zijn weer open. Ook de tijdelijke speeltuin op het Sint-Nicolaasplein kan na 2,5 maanden eindelijk voor speelplezier zorgen. Die werd in maart gebouwd, maar kon nog geen dag worden gebruikt. In het stadspark is de bouw van een nieuwe, bijzondere speeltuin volop bezig.

Papa Michael en zijn dochtertje Mila waren woensdagmiddag bij van de eersten die de speeltuin op het Sint-Nicolaasplein mochten uittesten. Woensdagmiddag pas werden de hekken rond de speeltuin verwijderd.

Het is al het derde jaar op rij dat de stad een tijdelijke speeltuin plaatst op het Sint-Nicolaasplein. Dat bleek een succes: terwijl ouders op een terrasje iets dronken, konden hun kinderen zich vlakbij uitleven op de speeltuin. Telkens in de week voor de Vredefeesten en Villa Pace verhuisde de speeltuin dan naar een definitieve plek, de voorbije twee jaar naar het Peter Benoitpark en het Gerdapark. Deze speeltuin zal in het najaar verhuizen naar het Reynaertpark. Maar dat gebeurt nog niet begin september. De Vredefeesten en Villa Pace vinden niet plaats en dus is er geen haast. En de horeca op het plein verdient nog wel wat langer steun.

“We hebben deze speeltuin inderdaad van bij oplevering moeten afsluiten, omdat toen al de richtlijnen van kracht waren. De speeltuin is nog niet open geweest, tot vandaag”, aldus schepen voor Jeugd Bart De Bruyne (Groen). “Deze speeltuin zal langer blijven staan dan gepland. Het is fijn om te zien dat er meteen kinderen naartoe komen met hun ouders. Het brengt weer leven op het plein.”

Witte Molen

Alle speeltuinen zijn nu geopend. Alleen voor de grote speeltuin aan de Witte Molen moet er nog een regeling worden uitgewerkt. “We gaan daar toezichters inzetten, zoals wordt gevraagd. Daarvoor kunnen we rekenen op de wijkwerkers.”

En intussen is er ook bijna een nieuwe speeltuin klaar. Die komt in het stadspark. “Dat wordt een van de grotere speelspots in de stad”, belooft schepen De Bruyne. “Momenteel zijn de werken volop aan de gang en ze schieten goed op. We mikken op eind juni voor de opening. We zouden graag op een bijzondere manier de speeltuin openen, met een ‘eekhoornfeest’. Maar we moeten uiteraard nog afwachten hoe alles verloopt de komende weken en hoe we dat kunnen aanpakken.”