Nieuwe riolering en straatinrichting voor Puitvoetstraat: werken starten in februari 2020 JVS

17 september 2019

14u23 0 Sint-Niklaas De Puitvoetstraat krijgt een nieuwe riolering. De voorbereidende nutswerken starten volgende maand, vanaf februari begint de aannemer aan de rioleringswerken. De Puitvoetstraat krijgt een aangepast straatprofiel, met ook de doortrekking van het fietspad tot aan het Industriepark-West. In totaal investeert de stad er 3 miljoen euro.

De Puitvoetstraat wordt aangepakt vanaf Euroshop tot aan het begin van het Industriepark-West. Volgende maand al starten er voorbereidende nutswerken. In februari begint een aannemer, die aangesteld wordt in december, met de aanleg van een gescheiden riolering. De straat wordt nadien smaller heraangelegd, met parkeerstroken in kasseien. Het fietspad in rode beton, dat nu iets voorbij Euroshop en Albert Heijn eindigt, wordt helemaal doorgetrokken tot aan het industriepark. Er komen ook twee wegversmallingen. De kosten worden in totaal geraamd op 3 miljoen euro. De stad krijgt hiervoor geen subsidies. De werken zullen in totaal zo’n 150 werkdagen duren.

‘Moordstroken’

“Het is het juiste moment om de Puitvoetstraat nu aan te pakken. De riolering heeft al vaker problemen gehad, de voetpaden staan er al bol van de herstellingen en de fietspaden zijn de klassieke ‘moordstroken’. Het is tijd om in te grijpen, ook omdat daarna het Industriepark-West aan bod komt, waarbij we het fietspad verder kunnen doortrekken tot op de Dendermonde Steenweg”, aldus schepen voor Openbare Werken Carl Hanssens (N-VA).

Tijdens de werken zal het deel van de Puitvoetstraat, tussen Kapelstraat en Euroshop, dubbele rijrichting worden. Op vraag van Karel Noppe (Open Vld) zullen de stadsdiensten nog alternatieve wegomleidingen bekijken. Anders zouden autobestuurders helemaal via het klaverblad van de E17 richting stadscentrum moeten rijden.