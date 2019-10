Nieuwe openingsuren voor welzijnshuis vanaf 2020 - Sp.a: “Dit is afbouw van sociale dienstverlening” JVS

30 oktober 2019

17u58 0 Sint-Niklaas Vanaf 1 januari 2020 zal het welzijnshuis in de Abingdonstraat niet langer elke werkdag doorlopend open zijn. Op maandagnamiddag sluit het welzijnshuis, net als tijdens de middag van 12.30 uur tot 13.30 uur van dinsdag tot vrijdag. Oppositiepartij sp.a vindt dat geen goed signaal. “Dit is een afbouw van de sociale dienstverlening.”

Volgens de stad is een wijziging van de openingsuren van het welzijnshuis nodig om medewerkers en welzijnswerkers toe te laten de administratie vlotter af te werken. Het welzijnshuis is daarom vanaf januari niet meer elke werkdag doorlopend open. “De belangrijkste wijzigingen zijn de sluiting op maandagnamiddag en van dinsdag tot vrijdag tijdens de middag van 12.30 uur tot 13.30 uur. De opening van het welzijnshuis op dinsdagavond tot 19 uur blijft behouden. Dat geldt op dinsdag van 16.30 tot 19 uur, ook voor de sociale dienstverlening of het raadplegen van een maatschappelijke assistent of welzijnswerker, maar enkel nog op afspraak.”

“Halfslachtige regeling”

Oppositiepartij sp.a is daar niet gelukkig mee. “Het welzijnshuis is een open huis met een lage drempel. Het beperken van de openingsuren is een afbouw van de sociale dienstverlening”, stelt Willem De Klerck (sp.a). “De stad heeft nog steeds geen antwoord op de zorgwekkende toename van de armoede, maar intussen schroeft ze wel de dienstverlening terug naar klanten in nood. Sociale problemen kennen geen openingsuren. Onze maatschappelijk assistenten moeten alle tijd en middelen krijgen om de hulpverlening kwaliteitsvol aan te pakken, maar deze halfslachtige regeling met de openingstijden zal hun problemen niet oplossen. Er is duidelijk nood aan personeelsversterking en aan een totaalplan rond werkdruk, werkbaarheid en arbeidsorganisatie dat niet ten koste gaat van de cliënt met welzijnsnoden.”

Schepen van Welzijn Sofie Heyrman (Groen): “Deze aanpassing komt er op vraag van de medewerkers. We volgen hiermee de openingsuren van het stadhuis. Hiermee willen we net de dienstverlening van de maatschappelijk assistenten verbeteren. Omdat ze nu altijd beschikbaar zijn, hebben ze te weinig tijd om hun administratieve taken uit te voeren.”

Nieuwe openingsuren

De nieuwe openingsuren van het welzijnshuis, vanaf 1 januari 2020:

Maandag van 8.30 tot 12.30 uur

Dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur

Woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

Sociale dienstverlening (raadpleging maatschappelijke assistent of welzijnswerker):

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

Dinsdag tussen 16.30 uur en 19.00 uur, enkel op afspraak.