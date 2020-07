Nieuwe muurschildering op komst in Casinopark: “Grootste mural van de stad, met hoogte van 15 meter” Joris Vergauwen

03 juli 2020

16u52 0 Sint-Niklaas Deze zomer gaat een street artist aan het werk in het Casinopark aan de Stationsstraat, waar een muur van 15 meter hoog wordt ingekleurd.

Vorig jaar in september werkte Dzia nog de opvallende en massaal bejubelde art deco slechtvalk af, op de hoek van de Mgr. Stillemansstraat en het Hendrik Heymanplein. Dit jaar in september, bij de heropening van concertzaal De Casino én de opening van het compleet vernieuwde Casinopark, zal er ook geklonken worden op een groots, nieuw kunstwerk. Dat krijgt een plaats op de zijgevel van een appartement dat grenst aan het Casinopark. “Het wordt de grootste mural van Sint-Niklaas, op een muur van vijftien meter hoog. Het licht is op groen gezet, in samenwerking met De Casino. En de muur zelf is intussen al helemaal gereinigd”, aldus jeugdschepen Bart De Bruyne (Groen). Welke artiest de muur gaat aanpakken, blijft nog een verrassing.

