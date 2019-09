Nieuwe ‘mobipunten’ op komst: “Plekken creëren waar alle vervoersvormen samenkomen” JVS

25 september 2019

09u29 0 Sint-Niklaas In Oost-Vlaanderen worden 19 zogenaamde ‘mobipunten’ uitgerold. Dat zijn knooppunten waar deelmobiliteit, openbaar vervoer en zachte mobiliteit worden samengebracht. In het Waasland krijgen Sint-Niklaas, Temse en Kruibeke elk 23.000 euro om zo'n mobipunt in te richten.

Een mobipunt is een herkenbare plek waar fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en deelmobiliteit aan elkaar worden gekoppeld. “Een knooppunt waar je vlot kan overstappen tussen fiets, bus, trein, auto en deelauto. Het moeten de ankerpunten worden voor een nieuw mobiliteitssysteem. Het concept gaan we nu samen met de lokale besturen in de praktijk omzetten”, aldus gedeputeerde voor Mobiliteit Riet Gillis (Groen).

Negentien Oost-Vlaamse gemeenten krijgen daar subsidies voor, elk 23.000 euro, voor de inrichting van zo’n mobipunt. In het Waasland zijn Sint-Niklaas, Temse en Kruibeke daarbij. “Afhankelijk van de lokale noden zullen deelauto’s, deelfietsen en elektrische oplaadpalen worden geplaatst. Ook is er de mogelijkheid om lockers te voorzien, waar pakjes kunnen worden geleverd om de ‘last mile’ van de e-commerce te verminderen.”

“Tweede hub”

“In Sint-Niklaas hebben we eigenlijk al een mobipunt, aan het station, waar al die functies samenkomen: een pakjeslocker, trein, bus, de fietssnelweg F4 en autodelen met Cambio. Met deze subsidie kunnen we een tweede hub mogelijk maken”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Het is momenteel nog onduidelijk waar die kan worden gerealiseerd. Dat gebeurt best op de kruispunten van verschillende vervoersvormen: aan stations of plaatsen waar de fietssnelwegen de toekomstige hoofdbuslijnen kruisen. Deze locaties zullen bepaald worden bij de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan waar de gemeenten van de vervoerregio Waasland eerder dit jaar aan begonnen zijn.”