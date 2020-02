Nieuwe microbrouwerij Heimelink lanceert Wase Galjaar: “Fris blond bier met lichte hopsmaak” JVS

14 februari 2020

16u52 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas is een nieuwe microbrouwerij van start gegaan. Die heet brouwerij Heimelink en is het werk van Gunter Verdonck. Als eerste biertje lanceert hij de ‘Wase Galjaar’.

De voorbije jaren zijn er heel wat kleine brouwerijen opgestart, de zogenaamde ‘microbrouwerijen’, waar op zeer kleine schaal ambachtelijk bier wordt gebrouwen. De nieuwste microbrouwerij in Sint-Niklaas bevindt zich in de Grote Heimelinckstraat. Daar startte Gunter Verdonck (53) zijn microbrouwerij Heimelink op. En zijn eerste biertje is nu klaar: de Wase Galjaar.

Het is een ongefilterd blond bier van hoge gisting. De toevoeging van koriander geeft het bier een fris citrusaroma. De lichte hopsmaak maakt van de Wase Galjaar een flinke, fruitige doordrinker. Het bier bevat 6,5 procent alcohol en wordt te koop aangeboden in flesjes van 33 cl. “Ik zocht vooral naar een soepel, rond bier dat kan doorgaan voor een aangename dorstlesser. Het moest een biertje worden met een originele smaak, geen flauw doorslagje van andere bieren. Ik heb al meerdere bieren gebrouwen, zoals een kerstbier met kruiden uit Mongolië — waar mijn vrouw vandaan komt — en ook een honingbier. Maar dit is het eerste bier waarmee ik echt naar buiten kom. En ik ben heel blij en fier dat de Wase Galjaar intussen hier en daar opduikt in een plaatselijke herberg.”

De Wase Galjaar is te koop in de microbrouwerij Heimelink in de Grote Heimelinkstraat 74 in Sint-Niklaas.

Info: 0495/36.71.39, info@brouwerijheimelink.be.