Nieuwe marktleider aan de slag - Fraude bij voorganger exact één jaar geleden ontdekt: in totaal meer dan 200.000 euro verduisterd Joris Vergauwen

21 oktober 2019

15u35 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas is een nieuwe marktleider van start gegaan. Filip Boschman (35) moet de organisatie van de markt op het grootste marktplein van het land, met een traditie van 506 jaar, efficiënter maken. Exact één jaar geleden werd in Sint-Niklaas een grote fraudezaak ontdekt, waarbij de vorige marktleider standgelden van markt- en kermiskramen verduisterde. In totaal zou het gaan om meer dan 200.000 euro dat ‘verdwenen’ is.

Al zeker één maatregel sinds de fraudezaak op de donderdagse markt in Sint-Niklaas aan het licht kwam, is dat marktkramers hun standgelden nu elektronisch betalen, via een bankterminal. Dat moet veel meer controle mogelijk maken. Die controlemechanismen ontbraken bij de vorige marktleider, waardoor de verduistering van standgelden van markt-, kermis- en foorkramen jarenlang onder de radar bleef. De gerechtelijke procedure is op dit moment nog aan de gang. Het totale verduisterde bedrag is meer dan 200.000 euro. “Die zaak heeft uiteraard een gerechtelijk gevolg gekregen. De procedure is nog bezig. Meer kunnen we daar op dit moment niet over kwijt”, stelt schepen voor Markten Ine Somers (Open Vld).

Intussen heeft de stad een nieuwe marktleider aangesteld. Dat is de 35-jarige Filip Boschman (35) uit Hamme. ‘Organisator ambulante handel’, dat is zijn precieze functieomschrijving. Zijn werkplek is het grootste marktplein van het land. Hij moet de organisatie van de donderdagse markt in goede banen leiden. Die bestaat al 506 jaar. Elke donderdag krijgen 144 vaste marktkramers een plaats op het marktplein, aangevuld met marktkramers die een aantal losse en vrijgekomen plaatsen na loting mogen innemen. Telkens een hele organisatie, zo blijkt. “Ik ben nog niet zo lang bezig, dus nu breng ik eerst alles in kaart, onder meer het aantal vierkante meter dat elk kraam mag innemen. Het opstellen van een marktregister vergt tijd. Dat bestond al, maar het klopte niet volledig. Daar werk ik nu aan. Daarna is het mijn taak om een nieuw marktplan op te maken, net als de vernieuwing van het marktreglement. We willen de markt aantrekkelijker, efficiënter en kwalitatiever maken.”

In november en december volgen er ook een reeks verplaatste markten, op het Hendrik Heymanplein, door Sint in de Piste en de kerstmarkt. Ook dan heeft de marktleider een belangrijke taak, met de praktische organisatie van die verplaatste markten. Als brugfiguur tussen de marktcommissie en de stad moet hij ook voor een goeie verstandhouding zorgen met de marktkramers. “De donderdagse markt is een belangrijk economisch gegeven, elke week opnieuw. We moeten die markt ook zo behandelen, met de nodige vernieuwingen. Maar binnenkort volgen ook een aantal leuke evenementen en marktacties, om ook de aantrekkelijkheid van de markt te verhogen”, aldus schepen Ine Somers.