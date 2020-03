Nieuwe Fashion Kiosk in Waasland Shopping JVS

06 maart 2020

13u20 0 Sint-Niklaas Elke vrijdag in maart pakt Waasland Shopping uit met de nieuwe Fashion Kiosk. Daar krijgen klanten van 17 tot 21 uur gratis professioneel kleuradvies.

De Fashion Kiosk bevindt zich in de rotonde vlakbij de winkel Zara. “Klanten krijgen daar gratis en vakkundig kleuradvies. In plaats van de seizoenstypes te volgen, pakken onze stylisten het totaal anders aan. Ze bekijken welke kleuren het best bij de persoonlijkheid van de klant passen. Het kleuradvies houdt rekening met meer dan enkel uiterlijke kenmerken”, klinkt het. Klanten krijgen na het advies een persoonlijke ‘fashion-ID’ mee. Daarop vinden ze de raad van de stylisten terug, samen met een persoonlijke touch.

Maart is bovendien ‘fashionmaand’ in Waasland Shopping. “De hele maand lang staan er podia in het shopping center in verschillende kleuren. Op die manier willen de winkels bezoekers inspireren om hun lenteoutfits samen te stellen.”

Het hele jaar door schakelt Waasland Shopping ook elke vrijdag ‘personal shoppers’ in. Zij helpen de klanten met het uitkiezen van outfits die bij hen passen qua kleur en stijl.