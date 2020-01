Nieuwe fase in bouw stadhuisvleugel: dertig vrachtwagens voeren ‘s nachts beton aan voor gieten keldervloerplaat Joris Vergauwen

28 januari 2020

16u40 0 Sint-Niklaas Op de Grote Markt van Sint-Niklaas is de aannemer een nieuwe fase ingegaan bij de bouw van de nieuwe stadhuisvleugel. In de nacht van maandag op dinsdag brachten dertig vrachtwagens in totaal 300 kubieke meter beton naar de werf, voor het gieten van de keldervloerplaat. “Vanaf nu zal stilaan de nieuwe stadhuisvleugel oprijzen.”

“Het vuilste leed is geleden”, meldt het Sint-Niklase stadsbestuur. Met het gieten en polieren van de vloerplaat is een nieuw hoofstuk aangesneden bij de bouw van de nieuwe stadhuisvleugel op de Grote Markt. Na de afbraak van de rechtervleugel en de hele huizenrij in de Parkstraat en de aanleg van het ‘BEO’-veld (geothermie) start de aannemer nu met de ruwbouwwerken.

Veel beton

De nieuwe stadhuisvleugel bestaat voor het grootste deel uit beton, zowel de draagstructuur als de vloeren en wanden. Er zal dus nog heel wat beton worden aangevoerd. Voor het gieten van de keldervloerplaat gebeurde dat in de nacht van maandag op dinsdag. “Om verkeersoverlast te vermijden, vond dat ‘s nachts plaats. We hadden de omwonenden op de hoogte gebracht. In totaal hebben zo’n dertig vrachtwagens beton aangevoerd, goed voor in totaal 300 kubieke meter”, aldus schepen voor Dienstverlening Peter Buysrogge (N-VA). “Dit is weer een belangrijke stap. Vanaf nu zullen we eindelijk de nieuwe stadhuisvleugel zien verschijnen, stap voor stap.”

In april vorig jaar zijn de werkzaamheden gestart. Tegen de zomer van 2021 moet de nieuwe vleugel van het stadhuis klaar zijn.