Nieuwe elektrische auto voor stadsdiensten: "Naar een duurzamer voertuigenpark"

12 oktober 2020

Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur heeft een nieuwe elektrische auto in gebruik genomen, de eerste personenwagen. De komende vijf jaar is er een budget van 3 miljoen euro om het voertuigenpark van de stad duurzamer te maken.

Momenteel beschikt het stadsbestuur al over drie elektrische bestelwagens en twee hybride personenwagens. Het nieuwe voertuig, een Kia, is de eerste volledig elektrische personenwagen. Die zal worden gebruikt door enkele diensten in het stadhuis.

De stad wil de komende vijf jaar fors inzetten op meer duurzame stadsvoertuigen. Daarvoor is een budget van in totaal ruim 3 miljoen euro voorzien. “We werken aan een intern bedrijfsvervoerplan met een uitrol van maximum vijf jaar. Daarbij plannen we ook de nodige randinfrastructuur, zoals laadpalen en extra fietsenstallingen”, klinkt het bij schepenen Ine Somers (Open Vld) en Wout De Meester (Groen). “We gaan dit gericht aanpakken. Afhankelijk van de taak van het voertuig wordt de juiste elektrische variant gekozen. Ook veegwagens, die zeer zichtbaar zijn voor burgers, worden elektrisch. Voor de autopool van de diensten in het stadhuis en het welzijnshuis stappen we over naar een autodeelsysteem. Zo kunnen deze auto’s ook gebruikt worden door burgers en bedrijven uit de buurt. Dat plan moet nog concreet vorm krijgen. We gaan dat uitwerken met een externe consultant.”