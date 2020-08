Nieuwe blikvanger in museum SteM: de monumentale houtskooltekening van Benny Luyckx Joris Vergauwen

28 augustus 2020

15u50 0 Sint-Niklaas Een monumentaal werk van de Sint-Niklase kunstenaar Benny Luyckx siert voortaan de inkom van het museum SteM op Zwijgershoek.

De stad gaf Benny Luyckx de opdracht om een werk te creëren voor de inkom van het museum. Op maat van die ene grote muur. Het is dan ook een heel groot werk geworden, een houtskooltekening van 4,7 bij 3,3 meter. Het werk — een ondoordringbare jungle die via een machtig perspectief uitzicht geeft op een oceaan — maakt deel uit van de reeks E.D.E.N. van de kunstenaar. “Er is de ontegensprekelijke verwijzing naar de Tuin van Eden, het aards paradijs. Ik heb er echter ook rasters of ‘grids’ in verwerkt, waarmee computerspellen worden opgebouwd. Ik daag de kijker uit: kijken wij naar een werkelijkheid, of is het een virtuele realiteit? De afstand tot de natuur is gigantisch geworden. Het werk laat de kijker dus ook nadenken over de actuele klimaatdiscussie.”

Laatbloeier

Eén van de doelstellingen het museum is het verwerven van werk van lokale en regionale kunstenaars van vandaag. “Het eerste contact met Benny Luyckx legden we in januari 2020. Tijdens een atelierbezoek begin februari vielen we als een blok voor het eerste van een reeks werken met de naam E.D.E.N. Het was een monumentale houtskooltekening op papier van meer dan 6 meter breed. We hebben de kunstenaar gevraagd om een versie op maat van het infopunt te maken, wat nu een plaats heeft gekregen in de inkomhal”, aldus museumconservator Ward Bohé. “En we zijn heel blij met het werk. Het heeft een hele grote museale waarde. Bovendien wordt Benny Luyckx nu ook echt ontdekt door de kunstwereld en de gespecialiseerde pers.”

Is het de erkenning waar Benny Luyckx op zijn 55ste zelf ook naar uitkeek? “Het is mooi, maar ik weet dat ik altijd en in alles een laatbloeier ben!”, knipoogt de kunstenaar.