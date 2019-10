Nieuwe bestemming voor Salons: investeerders gezocht voor horeca en publiekstrekkende functies Joris Vergauwen

03 oktober 2019

17u58 3 Sint-Niklaas Het gebouw en de grote tuin van de Salons in de Stationsstraat krijgen een nieuwe bestemming. Een gespecialiseerd bureau gaat deze maand in opdracht van de stad van start met de zoektocht naar kandidaat-investeerders. Bedoeling is om er horeca onder te brengen, in combinatie met andere ‘publiekstrekkende’ functies. Het is nog niet helemaal zeker of het Huis van de Sint er kan blijven.

De Salons, het monumentaal neoclassicistisch herenhuis dat in 1928 gebouwd werd door textielfabrikant Edmond Meert, is sinds 1984 in handen van de stad. Sindsdien heeft het gebouw een museumfunctie en wordt het van midden november tot 6 december gebruikt als Huis van de Sint.

Al langer wordt echter de functie van de onderbenutte Salons in vraag gesteld, ook door de enorme charme van het gebouw en de ligging in de winkelstraat. De herbestemming van het gebouw, dat over een grote tuin beschikt, komt er nu aan. Het museum trekt zich eind dit jaar terug uit de Salons. Nog deze maand gaat het gespecialiseerde bureau Value Partners in opdracht van de stad op zoek naar investeerders en uitbaters. Tegen juni volgend jaar wil de stad het gebouw in concessie of in erfpacht geven, zodat de Salons één of meerdere publiekstrekkende functies krijgt, waaronder horeca. De stad ziet het als de Sint-Niklase variant van het Felix Pakhuis op ‘t Eilandje in Antwerpen.

“We hebben een bureau aangesteld om na te gaan wat er mogelijk is en om op zoek te gaan naar investeerders”, vertellen schepen voor Economie Ine Somers (Open Vld) en centrummanager Nele De Klerck. “Dat is een heel specifieke opdracht, waar dat bureau beter voor is geplaatst dan de stad. We gaan de Salons in concessie of in erfpacht geven aan een investeerder of uitbater. Het is de bedoeling dat het gebouw in handen van de stad blijft, maar de stad is niet de aangewezen partij om het te beheren. Het is nu aan dat bureau om de juiste partners bij elkaar te brengen. Zij hebben daar ook de juridische expertise voor. Binnenkort volgt er nog een oproep en een campagne om geïnteresseerden te bereiken. We verwachten toch zo’n 50 à 60 dossiers van kandidaten.”

Wat er kan in de Salons is heel uiteenlopend, stelt schepen Somers. “Van horeca, culturele functies, eventruimtes tot een deeltje kantoren of flexwerkplekken: het is heel ruim. Er is heel veel mogelijk, als het maar een publiekstrekkende functie vervult en voor dynamiek zorgt. Dat zijn vereisten. Het gebouw bevindt zich immers midden in de Stationsstraat. Daarom vinden we het belangrijk dat er ook horeca bij zit. Maar horeca hoeft niet de publiekstrekker te zijn, wél de lijm tussen de toekomstige functies in het gebouw.”

Investeerders zullen in ieder geval het gebouw moeten aanpakken. “Er zal een renovatie nodig zijn. Een externe partij zal er in moeten investeren, maar in ruil vragen we een lage concessievergoeding.”

Of het Huis van de Sint er kan blijven, is nog een vraag. Een alternatief is de Cipierage op de Grote Markt. “Maar we zouden het Huis van de Sint liefst in de Salons houden. Het Huis van de Sint is nu net een heel grote publiekstrekker. Het is ook een ideale locatie, in de winkelstraat. Als er flexibele ruimtes in het gebouw komen, moet dat perfect mogelijk zijn.”