Nieuwbouw voor Gavertje Vier en De Sprinkhaan: stad investeert 3,4 miljoen euro in kinderopvang en basisschool in Belsele JVS

10 oktober 2019

16u36 0 Sint-Niklaas In Belsele hebben donderdag de 446 kinderen van de stedelijke basisschool Gavertje Vier en de buitenschoolse groepsopvang De Sprinkhaan de plannen voor hun gezamenlijke nieuwbouw enthousiast in de kijker gezet. Dat nieuw gebouw krijgt een plaats naast sporthal De Klavers. De stad investeert er 3,4 miljoen euro.

De plannen voor een nieuwbouw voor de stedelijke basisschool Gavertje Vier én de buitenschoolse opvang De Sprinkhaan dateren al van 2017, maar worden nu gerealiseerd. Bedoeling is dat het nieuwe complex in de zomer van 2020 in gebruik wordt genomen. De stad investeert 3,4 miljoen euro in deze nieuwbouw, waarvan 399.000 euro subsidies van de Vlaamse overheid. Een pak meer dan de in 2017 geschatte 1,7 miljoen euro.

In maart dit jaar gingen de voorbereidende werken al van start. Na een archeologisch onderzoek vonden diepteboringen plaats voor de installatie van de duurzame energievoorzieningen. Daarna volgde de aanleg van de rioleringen en funderingen. Intussen is begonnen met het metselwerk voor de bovenbouw. “De nieuwbouw zit verweven tussen het bestaande schoolgebouw en de achterkant van sporthal De Klavers. We vergroten hiermee de capaciteit van de stedelijke basisschool met drie extra klaslokalen. Het project omvat ook extra sanitair voor de kleuters, een betere toegankelijkheid van de school met een lift en bergingen voor de speelpleinwerking”, klinkt het bij schepen voor Gebouwen Bart De Bruyne (Groen), schepen voor Onderwijs Marijke Henne (N-VA) en Gavetje Vier-directeur Sanne Denotté.

Containers

Voor de buitenschoolse groepsopvang komt hiermee een einde aan de jarenlange huisvesting in containers. “Met een leuke ontvangsthal, twee grote speelruimten en een snoezelruimte krijgt De Sprinkhaan een moderne en speelse omgeving voor de kinderen”, klinkt het. “Belangrijk is de verwevenheid tussen de school en de buitenschoolse groepsopvang. Gavertje Vier en De Sprinkhaan versmelten met één gezamenlijke hoofdtoegang en één grote, groenere buitenspeelruimte, in plaats van de twee aparte speelplaatsen. Ook andere ruimten worden gedeeld. Voor de kinderen biedt dit het voordeel dat ze zowel tijdens als na school in hun vertrouwde omgeving blijven.”

Later zal er ook een tijdscapsule geplaatst worden. “Die bevat foto’s en werkjes die de leerlingen hebben gemaakt, en tonen de school zoals ze nu is. Hopelijk vinden de kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen die capsule ooit terug.” Tot slot vormden alle kinderen nog een groot klavertje vier om de realisatie van het nieuwe complex veel geluk toe te wensen.