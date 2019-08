Nieuw woon-zorgcentrum Hofstede en residentie Silva officieel geopend JVS

30 augustus 2019

18u16 0 Sint-Niklaas Het nieuwe woon-zorgcentrum Hofstede en assistentieflatgebouw Silva aan de Gentse Baan (N70) in Sint-Niklaas zijn officieel geopend.

De voorbije zomer verhuisden een zestigtal bewoners van rusthuis ‘t Hof naar het nieuwe woon-zorgcentrum Hofstede, waar zich ook het nieuwe assistentieflatgebouw Silva met 15 zorgappartementen bevindt. Het is een project van Samen Ouder vzw, dat ook de Sint-Niklase rusthuizen De Ark, Heilig Hart Tereken en Het Hof, Grootenbosch in Beveren en ’t Heuverveld in Waasmunster beheert. Nu iedereen er zijn intrek heeft genomen en zijn draai heeft gevonden, was het tijd voor een officieel openingsmoment.

Beide gebouwen bevinden zich in een groene parkomgeving van tienduizend vierkante meter groot aan de Gentse Baan, aan de rand van Sint-Niklaas. Vorige winter kwam het er nog tot een heftige discussie, toen de bijzondere mammoetboom werd gekapt. Die sequoia, die afkomstig is uit Californië, bevond zich aan de toegang tot het nieuwe woon-zorgcentrum.

Op de nieuwe zorgsite krijgen bewoners verpleegkundige hulp, ondersteuning en begeleiding door een woonassistent, een maaltijddienst, crisis- en overbruggingszorg en het gebruik van de faciliteiten van het rusthuis, van de brasserie tot het kapsalon. De assistentiewoningen zijn ook te koop. “Het concept van de verkoop van een assistentiewoning, gelinkt aan een rusthuis, is nieuw en uniek voor onze regio”, klinkt het bij Samen Ouder vzw.