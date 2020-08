Nieuw wegdek voor Brugsken en Schoolstraat: aannemer voert deze week asfalteringswerken uit Joris Vergauwen

17 augustus 2020

09u24 0 Sint-Niklaas Deze week legt een aannemer een nieuw wegdek in het Brugsken en de Schoolstraat. Dat gebeurt van dinsdag 18 tot vrijdag 21 augustus.

De voorbije maanden is er in het Brugsken al gewerkt. Er werden noodzakelijke herstellingswerken uitgevoerd aan de riolering, het wegdek en de voetpaden. Tijdens de werken werd al éénrichtingsverkeer ingevoerd in het Brugsken, staduitwaarts vanaf de Azalealaan. Deze week volgen nog asfalteringswerken in het Brugsken en de Schoolstraat. Van dinsdag 18 tot vrijdag 21 augustus zijn beide straten afgesloten voor alle verkeer.

Na het aanbrengen van dat nieuwe wegdek worden in het Brugsken extra fietsstallingen en verplaatsbaar groen geplaatst. Er komt ook een fietspad stadinwaarts. “We grijpen deze werken aan om het éénrichtingsverkeer te bestendigen, een maatregel die al gepland was in het wijkcirculatieplan uit 2017", aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).