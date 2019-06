Nieuw speelterrein voor Dillaartwijk: jongeren tekenden zelf mee hun speelplek uit JVS

13u03 1 Sint-Niklaas In de Dillaartwijk kunnen jongeren vanaf nu ravotten in een gloednieuw speelpleintje.

In 2018 besloot het stadsbestuur op het grasveld in de Dillaartwijk, aan de kant van de Kleibeekstraat, een nieuw speelterrein in te richten. Daarvoor werd een inspraakmoment georganiseerd met kinderen uit de buurt. “Daarmee kwamen we te weten waar kinderen uit de buurt spelen en wat zij graag doen. Op basis daarvan werd een speelomgeving op maat van de buurt uitgetekend”, aldus jeugdschepen Bart De Bruyne (Groen).

Na de omgevingsaanleg in september, het inzaaien van gras in oktober, het planten van bomen en struiken in maart, het uitvoeren van boringen om de waterhuishouding op het terrein te regelen en het plaatsen van de speeltoestellen is het speelterrein dit weekend feestelijk geopend. Heel wat kinderen uit de buurt waren met veel enthousiasme van de partij. De aankoop en plaatsing van de speeltoestellen kostte de stad 25.000 euro.

Speelbos stadspark

“We zijn een kind- en jeugdstad. We hebben een hele inhaalbeweging ingezet op vlak van speelinfrastructuur. Elk jaar vernieuwen we vier speelplekken. En daarbij zijn natuurlijk ook nieuwe speelplekken. Die worden telkens in dezelfde stijl ingericht, met natuurlijke materialen, en in samenspraak met de jeugd uit de wijken zelf. De volgende speelplek die eraan komt, is het nieuwe speelbos in het stadspark. Dat wordt een bijzondere plek, voor kinderen en jongeren uit de héle stad.”