Nieuw sociaal restaurant opent begin volgend jaar: “Nieuwe De Variant heeft ook tea-room, cafetaria en feestzaal” JVS

25 november 2019

13u42 0 Sint-Niklaas De bouw van het nieuwe sociaal restaurant De Variant in de Lamstraat zit in de eindfase. Begin volgend jaar gaat het open. Iedereen zal er terecht kunnen voor een betaalbaar driegangenmenu in het restaurant. Er komen ook een tea-room, een cafetaria en feestzaal.

Het nieuwe sociaal restaurant van Den Azalee maakt deel uit van het nieuwe dienstencentrum De Wilg in de Lamstraat. De investering van 2,2 miljoen euro wordt gesubsidieerd voor 650.000 euro. De werken zijn in oktober 2018 van start gegaan. Tegen de kerstvakantie moet het gebouw klaar zijn. “Dan kunnen het sociaal restaurant en de catering van Den Azalee hun intrek nemen in de nieuwbouw en beginnen proefdraaien”, klinkt het.

In de nieuwe Variant zal plaats zijn voor zo’n 120 klanten. Twintig medewerkers zullen er aan de slag gaan. “Tijdens de middag, van 11 tot 14 uur, kan je er terecht voor een driegangenmenu, een warme snack of een belegd broodje. In de namiddag tot 17.30 uur is de tea-room open voor een pannenkoek, een ijsje, koffie, thee of een drankje. De cafetaria is dan weer open van 10 tot 17.30 uur.”

In de feestruimte kunnen mensen die het niet breed hebben toch een feestje geven aan een betaalbare prijs. Ze kunnen daarvoor ook de catering van De Variant inschakelen, voor een receptie, buffet of feestmaaltijd.

“De verhuis naar de nieuwbouw in de Lamstraat is essentieel voor de toekomst van De Variant. In het huidige gebouw in de Azalealaan is de ruimte beperkt én kan de brandveiligheid nog maar moeilijk worden verzekerd. Daardoor bleef een verplichte sluiting een voortdurende dreiging. Een vernieuwing was dus dringend. En in deze aantrekkelijke nieuwbouw willen we ook nieuwe klanten en jonge gezinnen aantrekken.”