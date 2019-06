Nieuw opvangcentrum voor dak- en thuislozen klaar: “Toonbeeld van hedendaagse hulp voor kwetsbare mensen" Joris Vergauwen

06 juni 2019

18u17 12 Sint-Niklaas Het nieuwe opvangcentrum voor dak- en thuislozen in de Blokmakerstraat in Sint-Niklaas is vandaag officieel geopend. CAW Oost-Vlaanderen heeft het bijzondere pand van de vroegere peperkoekfabriek Biekens omgebouwd tot een site met zeventien studio’s en twee kamers voor crisisopvang. Volgende week verhuizen al 26 mensen, waaronder 9 kinderen, van het tijdelijke opvangcentrum in Beveren naar de nieuwe studio’s in Sint-Niklaas. In het opvangcentrum verblijven kwetsbare mensen die tijdelijk geen dak boven het hoofd hebben.

Al sinds 2011 was het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen eigenaar van de vroegere peperkoek- en honingfabriek Biekens, tussen de Blokmakerstraat en Moerlandstraat in Sint-Niklaas. In 2017 begonnen de verbouwingen. Nu is het nieuwe opvangcentrum voor dak- en thuislozen volledig klaar. Het is een mooie opvangsite geworden, met veel ruimte en licht. “Een oude peperkoekfabriek ombouwen tot een opvang- en inloopcentrum is geen sinecure. We wilden graag ook de geschiedenis van het gebouw respecteren. De oude betongewelven, gemetselde muren en stalen liggers zijn bewust bewaard gebleven”, klinkt het. Het volledige renovatieproject kostte iets meer dan drie miljoen euro. Het project werd gefinancierd met de steun van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).

Eigen plekje

In het gebouw bevinden zich nu zeventien studio’s en twee kamers voor crisisopvang. Vooraan krijgt ook het inloopcentrum ‘Den Durpel’, nu nog in de Kokkelbeekstraat, een nieuwe stek. “We zijn zeer blij met deze nieuwe locatie. Dit pand stond al een hele tijd leeg en wij waren op zoek naar een nieuwe plek voor onze opvang- en inloopcentra in deze regio. Een win-winoplossing dus”, schetst Els Goossens, coördinator Wonen bij CAW Oost-Vlaanderen. “Dit is voor ons ook een toonbeeld van hoe je opvang en hulpverlening voor kwetsbare mensen anno 2019 organiseert. We kiezen er doelbewust voor om mensen zoveel mogelijk een eigen plek te bieden, met een eigen keuken, aparte slaapkamers en een eigen badkamer. Dat bereidt mensen ook beter voor op zelfstandig wonen, na het opvangcentrum. Vroeger werd opvang traditioneel op een collectieve manier georganiseerd, met gedeeld sanitair, gezamenlijke leefruimtes en keuken. We doen het nu anders, ook omdat er vaak gezinnen met kinderen bij ons aankloppen. Dan is zo’n eigen plekje beter.”

3 à 4 maanden

In het opvangcentrum verblijven kwetsbare mensen die tijdelijk geen dak boven het hoofd hebben. Het gaat niet om nachtopvang voor daklozen, daarvoor zijn er centra in Gent en Aalst. “We bieden hier een bed en begeleiding. Gemiddeld verblijven mensen hier 3 à 4 maanden. Tijdens hun verblijf zoeken we samen met hen naar oplossingen. Dat betekent ook administratief de zaken in orde brengen, psychosociale ondersteuning bieden, werk en vrijetijdsbesteding bespreken..”

De redenen waarom mensen zich voor noodopvang tot het CAW wenden, zijn heel divers. “Dat gaat van huurproblemen en uithuiszettingen, partnergeweld, huisvestingsproblemen voor mensen die uit de gevangenis of uit de bijzondere jeugdzorg komen, enzovoort. Het gaat om jong én oud, man én vrouw. En we zien ook veel kinderen. In 2018 hebben we in Oost-Vlaanderen 960 mensen begeleid, waaronder 300 kinderen. En een steeds groter probleem voor deze mensen vormt de moeilijk toegankelijke woonmarkt. Het is niet evident om op de private huurmarkt een nieuwe start te maken.”

Volgende week wordt het nieuwe opvangcentrum in gebruik genomen. Dan ruilen een 26 cliënten - volwassenen én kinderen - het tijdelijke opvangcentrum in Beveren in voor de nieuwe studio’s in de Blokmakerstraat in Sint-Niklaas. Ook het inloopcentrum ‘Den Durpel’ verhuist van de Kokkelbeekstraat naar de Blokmakerstraat in Sint-Niklaas. Het inloopcentrum is een ontmoetingsplek waar mensen overdag kunnen langskomen voor een babbel, een koffie, een bord soep of een computer.

Bieken

Op de plek waar het nieuwe opvangcentrum is geopend, was vroeger de peperkoek- en honingfabriek Biekens actief. Die sloot echter al in 1978. Het was het levenswerk van Albert Cleyman en later van zijn schoonzoon Theo Sneyers, die door het verdwijnen van de buurtwinkels en de opkomst van de grootwarenhuizen de boeken moesten sluiten. De koperen ketels uit de honingafdeling bewijzen echter nog steeds hun diensten bij brouwerij Boelens in Belsele. Annick Sneyers, de vrouw van brouwer Kris Boelens, is de kleindochter van de stichter. Zij produceren nog steeds het befaamde honingbier ‘Bieken’.