Nieuw in de Stationsstraat: Boeff JVS

27 december 2019

16u08 0 Sint-Niklaas In de Stationsstraat in Sint-Niklaas is Boeff geopend. Moreno Adriaenssens (33) pakt er uit met een afhaal- en self serviceconcept met gezonde maaltijden.

In de plaats van Arketto is nu Boeff geopend, de nieuwe horecazaak van Moreno Adriaenssens. Hij nam de zaak van zijn moeder over, die met pensioen is gegaan. Dat doet hij met een nieuwe naam en een nieuw concept.

Moreno Adriaenssens pakt in Boeff uit met gezonde maaltijden voor de lunch, die ook kunnen worden afgehaald. Wie er graag een bordje neemt, kan er zelf opscheppen en kiezen uit de soepen, broodjes, salades en warme schotels. “Het is makkelijk en het gaat snel, wat voor veel mensen belangrijk is tijdens de middagpauze. Bovendien kunnen alle gerechten ook worden meegenomen.”

Gezond en duurzaam, daar gaat het om bij Boeff. Daarom zijn ook de verpakkingen biologisch afbreekbaar. “Om de twee weken pak ik ook uit met een nieuwe kaart, telkens met verse seizoensproducten. Slechts twintig procent van de gerechten is bereid met vlees. Ik heb hier vooral heel wat vegetarische en veganistische gerechten.”

Boeff in de Stationsstraat 42 is geopend van dinsdag tot en met zondag, van 10 tot 18 uur.