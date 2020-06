Nieuw fietspad op komst langs Molenbeek tussen Hoge Bokstraat en Pijkedreef Joris Vergauwen

02 juni 2020

15u21 0 Sint-Niklaas Bij de uitbreiding van het recyclagepark aan Vlyminckshoek is ruimte gecreëerd voor het geplande fietspad tussen de Pijkedreef en de Hoge Bokstraat, langs de Molenbeek.

De Molenbeek ontspringt in de Watermolenwijk in Sint-Niklaas en stroomt naar Sinaai om uit te monden in de Stekense Vaart. Tussen Puivelde en Stekene is er al een mooie fietsverbinding aangelegd langs de beek. Op die manier is het mogelijk om vanuit Sint-Pauwels en Stekene op een veilige en rustige manier naar Sint-Niklaas te fietsen, via de Marktstraat en de Nauwstraat. Aan die veilige fietsverbinding komt echter een einde aan de Hoge Bokstraat en de rotonde aan Vlyminckshoek. Van daaruit moeten fietsers op het fietspad verder langs de drukke N403, over de Kleibeekstraat en Plezantstraat richting het stadscentrum. Dat is geen vrijliggend fietspad.

Om dat te vermijden in de toekomst, plant de stad een nieuw fietstraject vanaf de Hoge Bokstraat naar de Pijkedreef, door het binnengebied langs de Molenbeek. Achter het recyclagepark van MIWA is al ruimte vrijgemaakt. Er moeten nog verdere afspraken worden gemaakt, onder meer met Aquafin. “Maar de puzzelstukjes beginnen in elkaar te passen. We moeten de plannen nog verder concretiseren, maar die fietsverbinding komt er. Het zal een héél goed alternatief zijn om de drukke N403 te vermijden. Fietsen langs de Kleibeekstraat en Plezantstraat is immers niet veilig”, klinkt het ook bij schepen Filip Baeyens en burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).