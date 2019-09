Nieuw directieteam in College: voor het eerst in meer dan 200 jaar vrouwen mee aan het roer JVS

09u40 0 Sint-Niklaas In het Sint-Jozef-Klein-Seminarie, of het College in Sint-Niklaas, is met het nieuwe schooljaar ook een nieuw directieteam van start gegaan. Voor het eerst in meer dan tweehonderd jaar schoolgeschiedenis staan er twee vrouwen mee aan het roer.

De verjonging én vervrouwelijking in het College in Sint-Niklaas weerspiegelt zich nu ook in het directieteam van de school. Bernard Jadoul (43) is er de nieuwe algemeen directeur, met Tiny Torsy (35) en Isabelle Van Lemmens (51) als pedagogische directeurs. Stefan De Bock (31) is administratief directeur. “Het is een unicum in de geschiedenis van het College, dit gemengd directieteam. Meer dan anderhalve eeuw was dit ook een jongensschool. Het College is de voorbije twintig jaar al enorm geëvolueerd en nu staat weer een nieuwe generatie aan het roer, met twee vrouwen erbij. Van een echte stijlbreuk is echter geen sprake. Elke generatie legt eigen accenten. Wij willen graag een behoud van de sterke karakteristieken van onze school. Maar natuurlijk worden wij ook beïnvloed door onze tijd.”

Het College telt vandaag 1.120 leerlingen in het secundair, 600 in de basisschool, 90 in de OKAN-klassen en in het internaat verblijven nog eens een 70-tal jongeren. De school is ook volop bezig met de voorbereiding van een groot nieuwbouwproject, dat tegen 2022 een schoolgebouw met 14 klassen voor meer dan 300 leerlingen moet opleveren.