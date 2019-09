Nieuw: de ‘Sint-Niklaas Run’ op de Dag van de Sint: “Lopen door de mooiste gebouwen van de stad” Joris Vergauwen

19 september 2019

17u08 0 Sint-Niklaas Een stadsloop van 5 of 10 kilometer door de mooiste gebouwen van Sint-Niklaas en een gekke pietenloop van 1 kilometer voor kinderen: dat wordt de nieuwe ‘Sint-Niklaas Run’ op zondag 17 november, op de Dag van de Sint.

Tijdens de Vredefeesten is er al de Ballonloop, onlangs nog met bijna drieduizend deelnemers. In de Sinterklaasperiode krijgt Sint-Niklaas, de stad van de Sint, nu ook een bijzonder loopevenement. Dat wordt de ‘Sint-Niklaas Run’, op zondag 17 november, op de dag van de intrede van Sinterklaas op de Grote Markt. Het is een initiatief van de zussen Laura en Evy Bernaers van de vzw Run met steun van evenementenbureau Cravat Events, dat onder meer ook mee de Antwerp Triathlon organiseerde.

Bij de ‘Sint-Niklaas Run’ starten de deelnemers aan de 5 en 10 kilometer zondagvoormiddag tussen 9 en 10 uur, in verschillende golven. “Het wordt een stadsloop door de mooiste gebouwen van Sint-Niklaas, zowel stadsgebouwen als een aantal private gebouwen, zoals de Cipierage bijvoorbeeld. Meer gebouwen lossen we nog niet. Momenteel leggen we de laatste hand aan het parcours én we zien het ook als een verrassing. Daarom maken we de andere gebouwen de komende weken druppelsgewijs bekend. We willen dat deelnemers op plaatsen kunnen lopen die ze wel kennen, maar waar ze nog niet eerder zijn binnen geweest. Op het parcours zijn er ook een reeks leuke, laagdrempelige obstakels. Kortom, het is een sportief gebeuren, maar het moet ook een belevenis worden. En het is geen wedstrijd.”

Gekke pietenloop

Om 15.30 uur is er de start van de ‘gekke pietenloop’ van 1 kilometer. “Dat moet iets heel fijn worden voor kinderen. Ze worden uitgedaagd om hun pietendiploma te halen en krijgen een hindernissenparcours op de Grote Markt voorgeschoteld, waarbij ze bijvoorbeeld moeten tonen dat ze op een dak kunnen lopen zoals de gekke pieten. Op het einde krijgen ze dan ook hun pietendiploma. Zo krijg je kinderen aan het sporten op een manier dat ze niet doorhebben dat ze aan het sporten zijn.”

De organisatie is heel opgetogen over de eerste reacties. “Onze run wordt héél goed onthaald. Dat is fijn natuurlijk. Voor de eerste editie mikken we op 2.000 deelnemers en zo’n 800 kinderen.” Inschrijven kan vanaf 30 september. Deelnemen kost 20 euro voor de stadsloop van 5 en 10 kilometer, 5 euro voor de gekke pietenloop.

Info: www.sint-niklaasrun.be