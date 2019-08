Nieuw asfalt voor kruispunt Azalealaan en Klaprozenstraat JVS

27 augustus 2019

13u47 0 Sint-Niklaas Van donderdag 29 tot zaterdag 31 augustus worden er op het kruispunt van de Azalealaan met de Klaprozenstraat asfalteringswerken uitgevoerd.

In een aantal straten laat de stad nog voor het begin van het nieuwe schooljaar een verse laag asfalt leggen. Dat is onder meer het geval in de Azalealaan en Klaprozenstraat. Op donderdag verwijdert de aannemer er de oude betonklinkers. Op vrijdag wordt de onderlaag asfalt gegoten en op zaterdag wordt dit afgewerkt met een definitieve toplaag asfalt. Het gedeelte van de Klaprozenstraat richting Hogenakkerstraat is afgesloten tijdens de werken, evenals de Azalealaan.