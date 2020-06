Nieuw asfalt voor fietssnelweg naar Hulst Joris Vergauwen

16 juni 2020

13u01 1 Sint-Niklaas De fietssnelweg F411 naar Hulst krijgt een nieuwe laag asfalt. De werken worden eind deze maand uitgevoerd.

Het populaire fietspad F411 krijgt een nieuwe laag asfalt. De werken worden uitgevoerd van maandag 29 juni tot vrijdag 3 juli. Het gaat om het hele traject van de F411 op het grondgebied van Sint-Niklaas, vanaf Driekoningen tot de Hoogstraat, aan de grens met Sint-Gillis-Waas.

De voorbereidende werken vinden plaats op maandag 29 en dinsdag 30 juni. Het gaat onder meer om freeswerken en het op hoogte brengen van negen deksels. De eigenlijke asfalteringswerken zijn gepland van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 juli. Gedurende de hele week is er geen fietsverkeer mogelijk. De straten die de fietssnelweg kruisen blijven toegankelijk. Dat zijn de Heistraat, Kuildamstraat, Spieveldstraat en Hoogstraat. Er zijn geen werken op de fietsoversteken. De kostprijs voor de vernieuwing van de asfaltverharding bedraagt 49.000 euro.

Het stadsbestuur plant in 2022 of 2023 een globale vernieuwing en verbreding van de fietsroute, in samenwerking met de gemeente Sint-Gillis-Waas.

